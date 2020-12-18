Пристройку к ЦУМу демонтировали

Собственник здания не стал ждать решения суда по требованию о сносе незаконно установленных конструкций.

Эпопею с пристройкой к ЦУМу можно считать завершенной: рабочие убирают последние элементы появившейся почти год назад конструкции. По данным GOROD48, решение о демонтаже пристройки принял собственник помещения после того, как проиграл суд региональному отделению Госстройнадзора. Инспекция признала строительство незаконным, суд подтвердил позицию Госстройнадзора и оставил в силе штраф за самовольную стройку – 500 000 рублей. Параллельно с этим процессом липецкий арбитраж рассматривал иск мэрии к собственникам ЦУМа: городская администрация потребовала демонтировать самострой. Возобновление слушаний по этому процессу назначено на начало 2021 года, но, вероятно, оно будет прекращено, так как исчез предмет спора.Напомним, в декабре 2019 года инспекция строительного надзора Липецкой области и региональная прокуратура проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания ЦУМа в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции без разрешения. По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения) и назначен штраф в 500 000 рублей.Башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября 2019 года. Городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ.Реконструкция здания Центрального универмага под спортивно-развлекательный центр началась осенью 2019 года. Строители уже завершили работы в цокольном этаже, где оборудуют подземную парковку.В ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области по иску налоговой инспекции вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной такого решения стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова.Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция из-за задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои долговые требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. После здание закрыли на реконструкцию.Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. То есть зданию фактически уже около 50 лет. Как магазин ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.