В Липецкой области небольшой снег, днем потеплеет до +3

18 декабря Липецкая область окажется в тыловой части циклона, который установился в Центральном Федеральном округе – небольшие осадки пройдут лишь местами.

19 и 20 декабря под влиянием атмосферного фронта с запада в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-6 градусов мороза, что на 2-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие мокрый снег и морось, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью слабый снег, днем также слабые мокрый снег и морось, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.

