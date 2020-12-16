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Средний чек на мандарины подскочил на 20%

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#инфляция #цены

В начале декабря средний чек при покупке мандаринов резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 20% до 104 рублей.

Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД» с 1 по 13 декабря, с которыми ознакомились «Известия». При этом число покупок новогодних фруктов снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Хотя объем продаж в денежном выражении все-так вырос на 3%. 

Стоимость среднего чека при покупке мандаринов увеличилась в первую очередь из-за того, что это импортная продукция, сказали «Известиям» в «Платформе ОФД». Зимой большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте. 

Практически все продающиеся в России мандарины — импортные, сказала «Известиям» гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Поэтому рост рублевой стоимости этих фруктов на прилавках магазинов связан с падением курса российской валюты. 

В целом же стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола составит почти 6,7 тыс. рублей в расчете на семью из четырех человек, сказали «Известиям» в «Центре Агроаналитики» Минсельхоза. Это на 4,5% больше, чем в 2019-м. В организации уточнили, что расчеты основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года. 
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#инфляция #цены

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