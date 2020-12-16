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Средний чек на мандарины подскочил на 20%
В начале декабря средний чек при покупке мандаринов резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 20% до 104 рублей.
Стоимость среднего чека при покупке мандаринов увеличилась в первую очередь из-за того, что это импортная продукция, сказали «Известиям» в «Платформе ОФД». Зимой большую часть овощей и фруктов ввозят в Россию из-за рубежа, а значит, стоимость товаров исчисляется в иностранной валюте.
Практически все продающиеся в России мандарины — импортные, сказала «Известиям» гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Поэтому рост рублевой стоимости этих фруктов на прилавках магазинов связан с падением курса российской валюты.
В целом же стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола составит почти 6,7 тыс. рублей в расчете на семью из четырех человек, сказали «Известиям» в «Центре Агроаналитики» Минсельхоза. Это на 4,5% больше, чем в 2019-м. В организации уточнили, что расчеты основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года.