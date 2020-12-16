В Липецкой области днем потеплеет до +1

В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области зайдут теплые воздушные массы со Скандинавии, потеплеет, небольшие осадки возможны лишь местами, только днем 19 декабря небольшие осадки ожидаются повсеместно. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие мокрый снег и морось, местами туман, днем возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем слабые мокрый снег и морось, туман. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.

