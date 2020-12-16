Общество

34 минуты назад

От автомобилистов Липецкой области поступила всего одна жалоба на камеры на дорогах

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#дорога #камера
От автомобилистов Липецкой области поступила всего одна жалоба на камеры на дорогах

Количество жалоб резко на камеры резко сократилось по всей стране.

Эксперты ОНФ продолжают собирать жалобы водителей на незаконно или неправильно установленные камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения через мобильное приложение «Убитые дороги». А жалобы через систему «Эталон» поступают в контролирующие органы. В 2020 году количество жалоб резко сократилось по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает ОНФ, в этом году через мобильное приложение активисты ОНФ получили всего 16 жалоб на участки, где камеры не обозначены предупреждающими знаками «Фотовидеофиксация», из 12 регионов, в том числе была одна жалоба из Липецкой области.

- Основная проблема сейчас состоит в том, что нормативные документы не обязывают помечать передвижные (нестационарные) камеры предупреждающей табличкой «Фотовидеофиксация», - сообщает ОНФ. - На это и ссылаются многие чиновники, отвечая на жалобы автомобилистов дежурными отписками. При этом президент Владимир Путин ранее призывал не прятать камеры от водителей, поскольку они должны выполнять свою основную функцию по обеспечению безопасности дорожного движения, а не наказанию людей.  

Также отмечается, что чтобы повысить безопасность на дорогах, надо не увеличивать количество камер и штрафов для граждан, а обустраивать автомобильные дороги, применяя современные средства организации дорожного движения, такие как островки безопасности, искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами, освещать участки, на которых автомобили могут наехать на пешеходов, и принимать другие подобные меры.
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#дорога #камера

Комментарии (1)

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Липчанин

7 минут назад
Помню зафиксировала меня камера в Кузминских Отвержек уже за перекрёстки, я наивно написал жалобу, где указал что за перекрёсток согласно правилам ограничение скорости на 40 уже не действует, в облгаи ответили, ну и ездий за 500 рублей судись, больше прокатаешь
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