Два человека умерли в автобусах

Обе смерти были скоропостижными.



15 декабря в Липецке умерли два пассажира автобусов. 72-летний мужчина скончался в автобусе Карамышево-Липецк, 66-летний мужчина умер в автобусе маршрута №346, когда тот находился на остановке «27 микрорайон».



Обе смерти были скоропостижными.

