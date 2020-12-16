Происшествия
сегодня, 09:14
Два человека умерли в автобусах
19 2685
Обе смерти были скоропостижными.
15 декабря в Липецке умерли два пассажира автобусов. 72-летний мужчина скончался в автобусе Карамышево-Липецк, 66-летний мужчина умер в автобусе маршрута №346, когда тот находился на остановке «27 микрорайон».
Обе смерти были скоропостижными.
Обе смерти были скоропостижными.
19 2685
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