Происшествия

сегодня, 09:14

Два человека умерли в автобусах

19 2685
#транспорт
1
Два человека умерли в автобусах

Обе смерти были скоропостижными.

15 декабря в Липецке умерли два пассажира автобусов. 72-летний мужчина скончался в автобусе Карамышево-Липецк, 66-летний мужчина умер в автобусе маршрута №346, когда тот находился на остановке «27 микрорайон».

Обе смерти были скоропостижными.
19 2685
#транспорт
1

Комментарии (19)

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Пенсионер

2 минуты назад
Люди стали работать на износ,пенсия маленькая,приходится работать на износ,пенсионный возраст увеличен,люди живут в нищете
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60+

7 минут назад
Для государства + экономия бюджета до конца года сколько ещё пенсионеров облегчат государственные траты .
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Астра

10 минут назад
патриот, Animal Planet смелый в инете, а с теткой и вирусом он не справится) * быстрее...
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патриот

16 минут назад
Animal Planet., Надеюсь ты поставил тетку на место в Перекрестке и обломал ей ногти...
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Астра

18 минут назад
Animal Planet., у тебя от недостатка кислорода "смешались люди, кони". Если тетка была бы в маске, то тебя не возмутило бы её поведение?
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пенсионер

19 минут назад
Animal Planet., Вы сначала доживите до 70 лет или хотя бы до 65,а потом будете рассуждать о страхах.
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Animal Planet.

24 минуты назад
Можно предположить что у погибших был ковид,а скончались они от сердечно-сосудистых патологий.
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Наталья

25 минут назад
Маски виноваты.воздуха не хватило!!!
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Animal Planet.

26 минут назад
Астра, почему то я не боюсь контролеров,я даже дома надеваю маску если кто приходит. И не ерничай,это не тот случай для стеба.А людишки безмасочники обнаглели в край. Зашел вчера в Перекресток,стоит тетка,выбирает грибы,все облапала,ногтями залезла под шляпки.Треш полный.
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Астра

38 минут назад
Animal Planet., бедный пенсионер не глумится. Люди боятся контроллеров всех мастей, проверяющих и штрафующих больше чем ковид. И неадекватов-масочников...
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