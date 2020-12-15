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Липецкие летчики захоронят авиатора Великой Отечественной
Погибший в 1943-м пилот не имеет отношение к Липецку, но служил в подразделении преемником которого является липецкий авиаполк
Кубанские поисковики весной 2020 года на склонах горы Долгая под Новороссийском нашли фрагменты истребителя Як-1б, а также останки пилота. По номерным деталям и сохранившимся документам специалисты «Кубанского плацдарма» установили имя летчика. Им оказался младший лейтенант 402 Истребительного авиаполка Василий Пустошкин. Он родился в 1916 году в Брянске. Як-1б был сбит в воздушном бою 20 апреля 1943 года. Для летчика это был первый боевой вылет. До недавнего времени его считали пропавшим без вести. Мать младшего лейтенанта Пустошкина проживала Перми. Родственников пилота найти не удалось, сообщает "Кубань 24"
В ноябре командование 968-го исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка (базируется в Липецке, прим.GOROD48), который ведет историю от 402 ИАП предложило захоронить останки пилота на Аллее славы кладбища Липецка, сообщили в Совете регионального отделения ООД «Поисковое движение России».
Фото: kuban24.tv