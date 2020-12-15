Происшествия
40 минут назад
Столкновение грузовика и мусоровоза на трассе Орел-Тамбов произошло из-за заноса
В аварии погиб 60-летний мужчина.
Сегодня утром на 198 километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись мусоровоз и грузовик «КамАЗ» с полуприцепом.
Напомним, что в аварии один человек погиб и один пострадал. Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, погибший - 60-летний рабочий, находившийся в мусоровозе, травмы получил 39-летний водитель мусоровоза, водитель «КамАЗа» не пострадал.
- По словам водителя грузовика, авария произошла из-за заноса прицепа, - сообщили GOROD48 в областном УМВД.
На месте столкновения работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осуществляют регулировку движения на трассе.
Фото пресс--службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Напомним, что в аварии один человек погиб и один пострадал. Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, погибший - 60-летний рабочий, находившийся в мусоровозе, травмы получил 39-летний водитель мусоровоза, водитель «КамАЗа» не пострадал.
- По словам водителя грузовика, авария произошла из-за заноса прицепа, - сообщили GOROD48 в областном УМВД.
На месте столкновения работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осуществляют регулировку движения на трассе.
Фото пресс--службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Дворник
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