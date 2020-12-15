Происшествия

40 минут назад

Столкновение грузовика и мусоровоза на трассе Орел-Тамбов произошло из-за заноса

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#авария #ДТП
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Столкновение грузовика и мусоровоза на трассе Орел-Тамбов произошло из-за заноса

В аварии погиб 60-летний мужчина.

Сегодня утром на 198 километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись мусоровоз и грузовик «КамАЗ» с полуприцепом.

Напомним, что в аварии один человек погиб и один пострадал. Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, погибший - 60-летний рабочий, находившийся в мусоровозе, травмы получил 39-летний водитель мусоровоза, водитель «КамАЗа» не пострадал.

- По словам водителя грузовика, авария произошла из-за заноса прицепа, - сообщили GOROD48 в областном УМВД.

На месте столкновения работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осуществляют регулировку движения на трассе.

Фото пресс--службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Дворник

17 минут назад
Как дети малые, знали ведь что снег навалит, думать что смерти нет - самое эгоистичное преступление против себя, а давить на газ на снежной дороге вверх идиотизма, думать и понимать надо не только за себя, а за других. Не спешите! На тот свет, не надо!
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житель

27 минут назад
Может из-за заноса дороги???
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