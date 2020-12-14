Общество

сегодня, 15:34

Липчане реже создавали семьи и рожали детей

4 769
#демография
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Липчане реже создавали семьи и рожали детей

7 832 малыша родились в Липецкой области в январе-октябре – новорожденных оказалось на 6% меньше, чем год назад. Среди них родились первыми 2845 младенцев, вторыми – 3032, третьими и последующими – 1955 младенцев, сообщает Липецкстат.  

В семьях липчан за десять месяцев появились 96 пар близнецов и одна тройня. В возрасте до 18 лет стали мамами 58 женщин. 

Умерли в январе-октябре 15 689 человек, что превышает прошлогодний показатель на 15%. Естественная убыль населения выросла на 46,9% и составила 7857 человек, или 8,3 человека на 1000 человек населения. 

За десять месяцев в Липецкой области в брак вступили 5002 пары - новых семей оказалось почти на 17% меньше, чем годом ранее, тогда брак зарегистрировали 6006 пар. А вот число разводов уменьшилось ненамного – с 4040 в прошлом году до 4006 в нынешнем, или на 0,8%. На тысячу браков в Липецкой области пришелся 801 развод, год назад на тысячу новых семей распадались 673.  
4 769
#демография
3

Комментарии (4)

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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

23 минуты назад
Липчане... Они, что, дураки? На фига им липчанок содержать?)))
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всё тайное станет явным

34 минуты назад
Рост смертности на 15% - вот и реальный показатель по ковиду!
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сельский дед

53 минуты назад
Зачем им семьи и дети,когда есть смартфоны.
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Вася

сегодня, 16:04
Это последствия Путинского ,,рывка,,...средняя Азия нам поможет...посмотрите на московский регион)))
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