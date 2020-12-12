Общество

56 минут назад

На трассе Липецк-Усмань водители нашли сбитого лося

8 981
#авария #лось
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На трассе Липецк-Усмань водители нашли сбитого лося

Полицейские разыскивают виновника гибели животного.

11 декабря в 22.40 дежурная часть ГИБДД приняла сообщение с 22 километра трассы Липец-Умань: «У поворота на Фащевку лежит сбитый лось, туша мешает движению», - рассказали звонившие водители.

На трассу отправились автоинспекторы и представители ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».

- Действительно на дороге лежал погибший лось, - рассказали GOROD48в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - По характерным признакам стало ясно, что его сбила машина. Водитель автомобиля с  места аварии скрылся.

Сейчас полицейские разыскивают виновника гибели животного, а представители ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» устанавливают ущерб нанесенный охотничьим ресурсам области. В случае если водителя найдут, ему грозит не только административная ответственность за оставление места ДТП, но и штраф за сбитого животного и, по решению суда, выплата компенсации за нанесенный охотничьим ресурсам ущерб.



8 981
#авария #лось
1

Комментарии (8)

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Skrip

11 минут назад
Достойный прикроватный коврик пропадает
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местный

12 минут назад
Липчанин, Вообще то водитель тоже заинтересован,чтоб лось не попался на его пути.Лет 5 назад,на этой же трассе(а тут регулярно лоси выходят)лось "посетил"салон калиновода.Удар был такой силы,что водитель и его супруга погибли на месте.
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Малахов

12 минут назад
Это я домой торопился.
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Ветеринар

13 минут назад
Надо бы лося на наличие алкоголя проверить
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Ссёлский

17 минут назад
Липчанин, знаки наверно для тупых вешают. Тем кто в глаза долбиться знаки не нужны
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Неравнодушный

24 минуты назад
Очень жалко животину,пусть этому гонщику прилетит обратка
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Липчанин

25 минут назад
А государство позаботилось о безопасности лося? Оградило его от дороги, прочитало ему памятку о том где и как надо переходить дорогу. Мне кажется только в РФ так лось ночью выскочил на дорогу под фары. Но при этом виноват водитель и должен починить и машину и за лося штраф заплатить. Если бы человек здесь выбежал и был сбит то вины водителя бы не было. Какие то двойные стандарты
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Антилось

29 минут назад
Эти безумные лоси носятся по ночам, а челу ещё пылесос восстанавливать.
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