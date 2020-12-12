На трассе Липецк-Усмань водители нашли сбитого лося

Полицейские разыскивают виновника гибели животного.

11 декабря в 22.40 дежурная часть ГИБДД приняла сообщение с 22 километра трассы Липец-Умань: «У поворота на Фащевку лежит сбитый лось, туша мешает движению», - рассказали звонившие водители.



На трассу отправились автоинспекторы и представители ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».



- Действительно на дороге лежал погибший лось, - рассказали GOROD48в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - По характерным признакам стало ясно, что его сбила машина. Водитель автомобиля с места аварии скрылся.



Сейчас полицейские разыскивают виновника гибели животного, а представители ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» устанавливают ущерб нанесенный охотничьим ресурсам области. В случае если водителя найдут, ему грозит не только административная ответственность за оставление места ДТП, но и штраф за сбитого животного и, по решению суда, выплата компенсации за нанесенный охотничьим ресурсам ущерб.







