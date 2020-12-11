В Липецкой области без осадков и до -8

12 декабря в Липецкой области сохранится влияние обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. 13 декабря с приближением атмосферного фронта с юга пройдет небольшой снег, 14 декабря - преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 декабря - 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 13 и 14 декабря – 6-7 градусов мороза, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.



День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 26 градусов мороза.

