Погода в Липецке

8 минут назад

В Липецкой области без осадков и до -8

65
В Липецкой области без осадков и до -8

12 декабря в Липецкой области сохранится влияние обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. 13 декабря с приближением атмосферного фронта с юга пройдет небольшой снег, 14 декабря  - преимущественно без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 декабря - 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 13 и 14 декабря – 6-7 градусов мороза, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 26 градусов мороза.  
65

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона
#снег
14
Снег не может пробиться в Липецкую область из-за антициклона

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до -17 ночью
#морозы
9
В Липецкой области сухо и до -17 ночью

09.12.2020 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8
#ветер
В Липецкой области немного усилится восточный ветер, днем до -8

08.12.2020 15:58

Погода в Липецке
В Липецкой области снова никакого снега, и до -8
7
В Липецкой области снова никакого снега, и до -8

07.12.2020 17:15

Погода в Липецке
Антициклон не пускает в Липецкую область снег
12
Антициклон не пускает в Липецкую область снег

06.12.2020 18:09

Погода в Липецке
В Липецкой области до -8
#погода #прогноз
6
В Липецкой области до -8

05.12.2020 17:30

Погода в Липецке