Общество

сегодня, 12:50

«Что вы тут наворочали?!»

9 2554
#капитальный ремонт
«Что вы тут наворочали?!»

Жители дома № 9 по улице 8 Марта просят разобраться со сроками завершения капитального ремонта.

С утра возле дома № 9 по улице 8 Марта трудились рабочие, убирали строительный мусор. По словам жильцов, так чисто во дворе у них давно не было. Несмотря на холод к дому приехали общественники из регионального ОНФ и представители заинтересованных служб.

Дом с эркерами на улице 8 Марта заселили в 1978 году. В последние несколько лет жители верхних этажей мучились из-за текущей крыши. Когда начался капитальный ремонт — обрадовались, но оказалось, что рано! Фирма «Промэнергострой», которая выиграла тендер, провалила сроки ремонта. Крышу и фасад должны были сдать еще неделю назад.

 — Работы должны были начаться летом и закончится в декабре. Реально работы по ремонту фасада начались в сентябре. На ремонт кровли проект менялся несколько раз. Мы написали коллективное письмо в прокуратуру, в Фонд капремонта, антимонопольную службу с просьбой решить проблему. Кровлю ремонтировали нехотя. Несколько человек работали, а в начале ноября они вовсе ушли. Просто бросили объект и ушли! Появились только на этой неделе, убрали мусор с крыши. И вчера, когда стало известно, что приедет ОНФ, экстренно убрали мусор из двора и с кровли, — рассказала жительница дома Наталья Осмоловская.

 — Сейчас до -14 ночью доходит! Как здесь жить! Вы о людях думаете: крыша раскрыта, ободрали все балконы! Что вы тут наворочали! — эмоционально начал разговор член регионального штаба ОНФ Липецкой области Андрей Григорьев.

 — Открыт только один участок кровли. Он будет закрыт до конца следующей недели, — пояснил начальник ПТО ФКР по Липецкой области Илья Абрамов, — Срок договора у подрядчика закончился неделю назад. Он будет оштрафован за все дни, которые просрочил.

 — Насколько жителям будет теплее от того, что фирму оштрафуют? Когда будут доделаны работы? Вы планируете внести данную подрядную организацию в «черный список», как недобросовестную или продолжите с ними дальше сотрудничать? — поинтересовался Григорьев.

Жители негодовали. Жалобы они написали уже во все надзорные ведомства. Но пока так и не смогли добиться положительных результатов. Собственно, началось все с того, что им начали красить фасад, цвет не понравился (он утверждался городским департаментом градостроительства и архитектуры) и работы приостановили. Хотя фасад никак не связан с кровлей, но и там дело застопорилось.

 — Мы не срывали сроки ремонта, у нас нет определенности. У жителей возникли вопросы по цветут фасада. Пока мы не определились с цветом, мы не могли вести никакие работы. Сейчас наступили холода и работы переносятся на апрель, когда плюсовая температура будет. По поводу крыши, раскрыт был участок над одним подъездом, — пояснил инженер компании-подрядчика.

Несмотря на то, что крыша раскрыта над первым подъездом, жалобы на течь появились у жильцов и других подъездов. По ходу разговора выяснилось, что в подъездах меняли вентшахты, возможно, проблемы начались из-за этого. 

После переговоров на повышенных тонах, было решено, что крышу фирма, сорвавшая сроки, продолжит ремонтировать, применив технику, позволяющую выполнять работы в холода. Также обещали закрыть и балконы, с которых убрали профлист.

А менять фирму, которой так не довольны жители, не планируется. По нынешнему законодательству — это дело хлопотное. Аукцион на то, чтобы найти подрядчика, идет 45 дней, потом еще 10 дней дается на оформление документации, работы затягиваются. Поэтому из двух зол выбирают меньшее.

 — Все залития, которые произошли по вине подрядной организации в ходе капитального ремонта, будут восстановлены подрядчиком, либо компенсированы деньгами. О чем составят акты. Скажите, у кого течет, мы проверим и локально закроем над квартирами кровлю, — пояснил инженер строительного контроля ФКР по Липецкой области Дмитрий Аксенов.

Выпустив пар и получив обещания, жители разошлись. В ОНФ возьмут проведение ремонта  в этом доме под контроль, общественники также собираются обратиться в прокуратуру, а ФКР по Липецкой области предложат отправлять фирмы, которые срывают сроки ремонта в «черный список».

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9 2554
#капитальный ремонт

Комментарии (9)

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*****

3 минуты назад
1, Плюсую
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)))))

8 минут назад
Вообще-то, нынче в приоритете ношение масочек))))...
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плохому танцору..

11 минут назад
42, .. потому что без гостей с юга великий русский Иван ничего сам делать не умеет.
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в СССР такого не было

12 минут назад
в бесплатной квартире при ЖКХ за 3 руб. такого бардака не было, потому что социализм был эффективней капитализма. и этот дом тоже построен в СССР, в котором "ничего не было".
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1

13 минут назад
Веселый, вся проблема в том что ФКР под дудку мера начал заниматься украшением фасадов, а не ремонтом крыш и канализацией. И это только первые ласточки.
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житель

25 минут назад
это рывок обещанный
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42

25 минут назад
Проблема не в тенднрах, а в том что гости с юга не смогли въехать из за карантина. Вся система заточена под них. Вот и работают три калеки на объекте.
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весёлый

59 минут назад
Только весенняя капель закапала уже должны леса устанавливать,а не в августе месяце
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весёлый

сегодня, 13:04
Вся проблема это игра в тендеры ,разиграются на полгода ,а когда потом рабочим ремонтом заниматься,то дождь, то мороз.Любят у нас играть в русскую рулетку
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