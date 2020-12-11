Жители дома № 9 по улице 8 Марта просят разобраться со сроками завершения капитального ремонта.

С утра возле дома № 9 по улице 8 Марта трудились рабочие, убирали строительный мусор. По словам жильцов, так чисто во дворе у них давно не было. Несмотря на холод к дому приехали общественники из регионального ОНФ и представители заинтересованных служб.



Дом с эркерами на улице 8 Марта заселили в 1978 году. В последние несколько лет жители верхних этажей мучились из-за текущей крыши. Когда начался капитальный ремонт — обрадовались, но оказалось, что рано! Фирма «Промэнергострой», которая выиграла тендер, провалила сроки ремонта. Крышу и фасад должны были сдать еще неделю назад.



— Работы должны были начаться летом и закончится в декабре. Реально работы по ремонту фасада начались в сентябре. На ремонт кровли проект менялся несколько раз. Мы написали коллективное письмо в прокуратуру, в Фонд капремонта, антимонопольную службу с просьбой решить проблему. Кровлю ремонтировали нехотя. Несколько человек работали, а в начале ноября они вовсе ушли. Просто бросили объект и ушли! Появились только на этой неделе, убрали мусор с крыши. И вчера, когда стало известно, что приедет ОНФ, экстренно убрали мусор из двора и с кровли, — рассказала жительница дома Наталья Осмоловская.



— Сейчас до -14 ночью доходит! Как здесь жить! Вы о людях думаете: крыша раскрыта, ободрали все балконы! Что вы тут наворочали! — эмоционально начал разговор член регионального штаба ОНФ Липецкой области Андрей Григорьев.



— Открыт только один участок кровли. Он будет закрыт до конца следующей недели, — пояснил начальник ПТО ФКР по Липецкой области Илья Абрамов, — Срок договора у подрядчика закончился неделю назад. Он будет оштрафован за все дни, которые просрочил.



— Насколько жителям будет теплее от того, что фирму оштрафуют? Когда будут доделаны работы? Вы планируете внести данную подрядную организацию в «черный список», как недобросовестную или продолжите с ними дальше сотрудничать? — поинтересовался Григорьев.



Жители негодовали. Жалобы они написали уже во все надзорные ведомства. Но пока так и не смогли добиться положительных результатов. Собственно, началось все с того, что им начали красить фасад, цвет не понравился (он утверждался городским департаментом градостроительства и архитектуры) и работы приостановили. Хотя фасад никак не связан с кровлей, но и там дело застопорилось.



— Мы не срывали сроки ремонта, у нас нет определенности. У жителей возникли вопросы по цветут фасада. Пока мы не определились с цветом, мы не могли вести никакие работы. Сейчас наступили холода и работы переносятся на апрель, когда плюсовая температура будет. По поводу крыши, раскрыт был участок над одним подъездом, — пояснил инженер компании-подрядчика.



Несмотря на то, что крыша раскрыта над первым подъездом, жалобы на течь появились у жильцов и других подъездов. По ходу разговора выяснилось, что в подъездах меняли вентшахты, возможно, проблемы начались из-за этого.



После переговоров на повышенных тонах, было решено, что крышу фирма, сорвавшая сроки, продолжит ремонтировать, применив технику, позволяющую выполнять работы в холода. Также обещали закрыть и балконы, с которых убрали профлист.



А менять фирму, которой так не довольны жители, не планируется. По нынешнему законодательству — это дело хлопотное. Аукцион на то, чтобы найти подрядчика, идет 45 дней, потом еще 10 дней дается на оформление документации, работы затягиваются. Поэтому из двух зол выбирают меньшее.



— Все залития, которые произошли по вине подрядной организации в ходе капитального ремонта, будут восстановлены подрядчиком, либо компенсированы деньгами. О чем составят акты. Скажите, у кого течет, мы проверим и локально закроем над квартирами кровлю, — пояснил инженер строительного контроля ФКР по Липецкой области Дмитрий Аксенов.



Выпустив пар и получив обещания, жители разошлись. В ОНФ возьмут проведение ремонта в этом доме под контроль, общественники также собираются обратиться в прокуратуру, а ФКР по Липецкой области предложат отправлять фирмы, которые срывают сроки ремонта в «черный список».



