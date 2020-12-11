Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря

На заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству депутатам Липецкого городского Совета доложили о ходе реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Липецка на период 2019-2035 годов».

В рамках нацпроекта «БКАД» завершается реконструкция проспекта Победы с расширением дороги до 6 полос, и реконструкция улицы Баумана с расширением до 4 полос. Разработан проект реконструкции улицы 50 лет НЛМК с устройством ливневой канализации и расширением дороги до 4 полноценных полос. Работы будут выполняться в 2 этапа в 2021-2022 годах.



- В 2021 году планируется утверждение федеральной комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. Департаментом транспорта будет проработана возможность участия в ней для получения средств из федерального бюджета на поддержку и развитие городского электротранспорта. В настоящее время мэрией также прорабатывается возможность создания платного парковочного пространства и развития велосипедной инфраструктуры, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства города Николай Дергунов.



Депутаты попросили представить в горсовет подробную информацию о развитии в городе автобусного сообщения, трамвайной сети и электробусов.



- Платные парковки это не бизнес-проект. Это создание преимущества для общественного транспорта. Когда он станет самым быстрым и удобным, то от личных машин для передвижения по городу многие откажутся, - подчеркнул председатель комиссии, депутат по избирательному округу №33 Борис Понаморев.



Депутаты по избирательному округу № 15 Екатерина Пинаева и депутат по избирательному округу № 18 Игорь Подзоров подняли вопрос о сохранении маршрутов общественного транспорта на улице Папина. С такими просьбами к ним обращаются избиратели. Тем более, в этом районе несколько учебных заведений, роддом, женская консультация, соцзащита. Есть ли возможность оставить здесь хотя бы два-три маршрута?



- Это возможно сделать только после реконструкции улицы Папина. Сейчас она не соответствует требованиям. Когда ремонтировали проспект Победы, то вынуждены были сделать ее дублером, - ответил начальник отдела развития транспортной отрасли Александр Лукинов.



- Когда на проспекте Победы появится «зеленая волна»? Чтобы водители непрерывно проезжали светофоры и не тратили время на ожидание. Мы увеличили полосы движения, а пробок меньше не стало. Можно же запрограммировать светофоры и отрегулировать движение. Это же еще и вопросы экологии, - заявил председатель горсовета Александр Афанасьев.



Председатель департамента ответил, что эта работа ведется. Все светофоры оборудованы связью. Программа должна заработать к концу декабря.



В департаменте большое внимание уделяют устранению очагов аварийности в городе. Места концентрации ДТП поступают от ГИБДД. Например, сейчас делают светофор на пересечении улиц Студеновская и Гагарина, возле педагогического университета. Перенесли переход на Плехановском спуске в район Городища.



- В Сырском Руднике есть два проблемных перекрестка без светофоров, а рядом школа. Помимо аварийности, какие еще есть критерии для установки светофоров? – спросил депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.



Депутат получил ответ, что еще есть соображения целесообразности и рациональности. На этих перекрестках, по данным ГИБДД, не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий, поэтому срочной необходимости для принятия мер нет.



- В вечернее время снижается количество маршрутов. Например, с улицы 50 лет НЛМК проблематично уехать. Прошу при распределении маршрутов вести соответствующую работу с частными перевозчиками. Мы понимаем, что у них бизнес, но еще есть и социальная ответственность перед жителями, - подчеркнул депутат по избирательному округу №17 Александр Кофанов.



Депутаты приняли информацию департамента к сведению и планируют отчеты о реализации программы сделать более частыми и подробными, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.

