Общество

34 минуты назад

Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря

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#проспект Победы #«зеленая волна»
Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря

На заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству депутатам Липецкого городского Совета доложили о ходе реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Липецка на период 2019-2035 годов». 

В рамках нацпроекта «БКАД» завершается реконструкция проспекта Победы с расширением дороги до 6 полос, и реконструкция улицы Баумана с расширением до 4 полос. Разработан проект реконструкции улицы 50 лет НЛМК с устройством ливневой канализации и расширением дороги до 4 полноценных полос. Работы будут выполняться в 2 этапа в 2021-2022 годах. 

- В 2021 году планируется утверждение федеральной комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. Департаментом транспорта будет проработана возможность участия в ней для получения средств из федерального бюджета на поддержку и развитие городского электротранспорта. В настоящее время мэрией также прорабатывается возможность создания платного парковочного пространства и развития велосипедной инфраструктуры, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства города Николай Дергунов.    

Депутаты попросили представить в горсовет подробную информацию о развитии в городе автобусного сообщения, трамвайной сети и электробусов.  

- Платные парковки  это не бизнес-проект. Это создание преимущества  для общественного транспорта. Когда он станет самым быстрым и удобным, то от личных машин для передвижения по городу многие откажутся, - подчеркнул председатель комиссии, депутат по избирательному округу №33 Борис Понаморев.  

Депутаты по избирательному округу № 15 Екатерина Пинаева и  депутат по избирательному округу № 18 Игорь Подзоров подняли вопрос о сохранении маршрутов общественного транспорта на улице Папина. С такими просьбами к ним обращаются избиратели. Тем более, в этом районе несколько учебных заведений, роддом, женская консультация, соцзащита. Есть ли возможность оставить здесь хотя бы два-три маршрута? 

- Это возможно сделать только после реконструкции улицы Папина. Сейчас она  не соответствует требованиям. Когда ремонтировали проспект Победы, то вынуждены были сделать ее дублером, - ответил начальник отдела развития транспортной отрасли Александр Лукинов. 

- Когда на проспекте Победы появится «зеленая волна»? Чтобы водители непрерывно проезжали светофоры и не тратили время на ожидание. Мы увеличили полосы движения, а пробок меньше не стало. Можно же запрограммировать светофоры и отрегулировать движение. Это же еще и вопросы экологии, - заявил председатель горсовета Александр Афанасьев. 

Председатель департамента ответил, что эта работа ведется. Все светофоры оборудованы связью. Программа должна заработать к концу декабря. 

В департаменте большое внимание уделяют устранению очагов аварийности в городе. Места концентрации ДТП поступают от ГИБДД. Например, сейчас делают светофор на пересечении улиц Студеновская и Гагарина, возле педагогического университета. Перенесли переход на Плехановском спуске в район Городища. 

- В Сырском Руднике есть два проблемных  перекрестка без светофоров, а рядом школа. Помимо аварийности, какие еще есть критерии для установки светофоров? – спросил депутат по избирательному округу №30 Андрей Иголкин.  

Депутат получил ответ, что еще есть соображения целесообразности и рациональности. На этих перекрестках, по данным ГИБДД, не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий, поэтому срочной необходимости для принятия мер нет. 

- В вечернее время снижается количество маршрутов. Например, с улицы 50 лет НЛМК проблематично уехать. Прошу при распределении маршрутов вести соответствующую работу с частными перевозчиками. Мы понимаем, что у них бизнес, но еще есть и социальная ответственность перед жителями, - подчеркнул депутат по избирательному округу №17 Александр Кофанов. 

Депутаты приняли информацию департамента к сведению и планируют отчеты о реализации программы сделать более частыми и подробными, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.
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#проспект Победы #«зеленая волна»

Комментарии (3)

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Мэр

10 минут назад
,,зелёную волну,,на стиральной доске)))
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007

12 минут назад
господа из муп горсвет и благоустройства сделайте хоть что нибудь полезное, например настройте все светофоры по ул. Космонавтов, проспекту победы так чтобы при трогании с одного на зеленый через сто метров не загорался красный и в р-не выезда с пр-та победы ( у спутника) и с неделина потоки машин не соединялись !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пешеход

21 минуту назад
А для пешеходов будет зелёная волна? Когда переход вернёте на Терешковой - 8 марта?
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