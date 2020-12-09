Общество
42 минуты назад
В Липецкой области пройдут урок мужества, диалог с героями и флешмоб
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Сегодня в регионе широко отметят День Героев Отечества.
9 декабря отмечается День Героев Отечества. Как сообщает региональный центр подготовки граждан России к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, сегодня в 14:00 группе « Патриот Центр48» состоится прямая трансляция областного урока мужества, посвящённого героям-авиаторам, участникам Великой Отечественной войны, связанных с Липецким краем. Урок мужества проведёт историк-энтузиаст Сергей Ковалёв - автор более 15 книг об истории липецкой авиации.
В 12:00 в прямом эфире сообщества « Молодежь Липецкой области» состоится трансляция «Диалога с героями».Своей историей героических подвигов поделятся ветераны боевых действий на Северном Кавказе, проживающие на территории Липецкой области: Александр Бакулин, Александр Шальнев, Вячеслав Барбашов и Владимир Бабин.
Образовательные учреждения присоединяются к героическому флешмобу в соцсетях: так, в рамках акции «Герои Липецкой области» жители села Сергиевское выложили фотографии детей и взрослых с портретами героев. В школе №77 Липецка в рамках Дня единых действий ко Дню Героев Отечества прошли уроки мужества: ребята подготовили творческие проекты, посвященные героям России. В рамках реализации регионального проекта Герои Липецкой области" ученики школы села Дубовое, члены добровольческого отряда "Вместе" провели акцию "Героев надо знать и помнить". Ребята распространили листовки о Героях Советского Союза, уроженцев Липецкой области, среди учащихся 5-7 классов. В течение дня в этих классах прошли тематические уроки, где школьники познакомились с подвигами Героев - земляков.
День Героев Отечества – праздник с дореволюционной историей. В этот день в 1769 году Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. Современный праздник отмечают с 2007 года: 21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации, а 28 февраля 2007 года её утвердил президент России Владимир Путин. Теперь 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.
Как сообщает Липецкая областная научная библиотека, один из кавалеров ордена Святого Георгия — русский военачальник, дипломат и путешественник Николай Муравьёв-Карский. Славу ему принесла Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов: за взятие турецкой крепости Карс он и получил прозвище «Карский». В 1837 году он вышел в отставку и поселился в селе Скорняково (Архангельское) Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Задонского района Липецкой области), где многое сделал, чтобы облегчить участь крепостных крестьян, в том числе отпустил на волю многих из них, наделив жильём, скотом, землёй, инвентарём.
В 12:00 в прямом эфире сообщества « Молодежь Липецкой области» состоится трансляция «Диалога с героями».Своей историей героических подвигов поделятся ветераны боевых действий на Северном Кавказе, проживающие на территории Липецкой области: Александр Бакулин, Александр Шальнев, Вячеслав Барбашов и Владимир Бабин.
Образовательные учреждения присоединяются к героическому флешмобу в соцсетях: так, в рамках акции «Герои Липецкой области» жители села Сергиевское выложили фотографии детей и взрослых с портретами героев. В школе №77 Липецка в рамках Дня единых действий ко Дню Героев Отечества прошли уроки мужества: ребята подготовили творческие проекты, посвященные героям России. В рамках реализации регионального проекта Герои Липецкой области" ученики школы села Дубовое, члены добровольческого отряда "Вместе" провели акцию "Героев надо знать и помнить". Ребята распространили листовки о Героях Советского Союза, уроженцев Липецкой области, среди учащихся 5-7 классов. В течение дня в этих классах прошли тематические уроки, где школьники познакомились с подвигами Героев - земляков.
День Героев Отечества – праздник с дореволюционной историей. В этот день в 1769 году Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. Современный праздник отмечают с 2007 года: 21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации, а 28 февраля 2007 года её утвердил президент России Владимир Путин. Теперь 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.
Как сообщает Липецкая областная научная библиотека, один из кавалеров ордена Святого Георгия — русский военачальник, дипломат и путешественник Николай Муравьёв-Карский. Славу ему принесла Восточная (Крымская) война 1853–1856 годов: за взятие турецкой крепости Карс он и получил прозвище «Карский». В 1837 году он вышел в отставку и поселился в селе Скорняково (Архангельское) Задонского уезда Воронежской губернии (ныне Задонского района Липецкой области), где многое сделал, чтобы облегчить участь крепостных крестьян, в том числе отпустил на волю многих из них, наделив жильём, скотом, землёй, инвентарём.
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