За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 77 человек

Всего на территории региона с начала пандемии зарегистрированы 12 384 случая новой коронавирусной инфекции, 9 704 человека выздоровели, 147 человек умерли . 2533 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 914 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 619 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 149 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 66 человек. На втором месте Елец — 18, на третьем Елецкий район — 17 заболевших, в Измалковском районе — 10, в Долгоруковском районе — 9, в Тербунском районе — 8, в Липецком, Лебедянском и Становлянском районах — по 4, в Грязинском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Добринском районе — 2, в Усманском районе — один заболевший.