Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
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19 минут назад
На улице Звёздной дерево упало на автомобиль
Жильцы дома жалуются на большое количество сухостоя в округе.
— Никто не реагирует на жалобы по аварийным деревьям, а потом плачевный результат! Район дома №8/2 и вся округа в сухостое, — сетуют жильцы дома.
Липчанам напоминают: заявку на аварийное дерево можно подать в свою управляющую компанию либо в Управление главного смотрителя — в зависимости от того, на чьей территории расположено дерево.
Также можно позвонить в службу 112, если дерево упало на дорогу, или нужно срочно опилить его в связи с угрозой жизни. Тогда спасатели его опилят, оградят или уберут с дороги.
В остальных случаях следует обращаться в управляющую компанию. А если происшествие c автомобилем или людьми уже произошло — и в полицию.
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