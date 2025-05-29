На улице Звёздной дерево упало на автомобиль

Жильцы дома жалуются на большое количество сухостоя в округе.

По сообщению очевидцев, напротив дома №2 по улице Звёздной на автомобиль упало дерево.— Никто не реагирует на жалобы по аварийным деревьям, а потом плачевный результат! Район дома №8/2 и вся округа в сухостое, — сетуют жильцы дома.Липчанам напоминают: заявку на аварийное дерево можно подать в свою управляющую компанию либо в Управление главного смотрителя — в зависимости от того, на чьей территории расположено дерево.Также можно позвонить в службу 112, если дерево упало на дорогу, или нужно срочно опилить его в связи с угрозой жизни. Тогда спасатели его опилят, оградят или уберут с дороги.В остальных случаях следует обращаться в управляющую компанию. А если происшествие c автомобилем или людьми уже произошло — и в полицию.