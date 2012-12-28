Комплексным благоустройством Липецка займутся две компании — муниципальная и частная

Одни микрорайоны обустроит МБУ «Управление благоустройства Липецка», другие — хорошо известное управлению главного смотрителя города ООО «Строительная компания Липецк».



Сегодня глава Липецка Роман Ченцов пообещал продолжить начатое в прошлом году дело — комплексно благоустроить еще пять микрорайонов города. Работами предусмотрены помимо восстановления асфальта во дворах и проездов обновление уличного освещения, снос и опиловка аварийных деревьев. В прошлом году такое благоустройство увидели жители центра города, МЖК, 9-го, 26-го и 27-го микрорайонов. В этом году улучшится состояние микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23. Три из них будет приводить в порядок МБУ «Управление благоустройства Липецка», два — частное ООО «Строительная компания Липецк».— Компания хорошо нам известна. За 10 последних лет с ней заключено 29 муниципальных контрактов на общую сумму в 203 миллиона рублей, — сообщили GOROD48 в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.Большинству горожан этот подрядчик известен ямочными ремонтами во дворах на улицах Московской, Филипченко, Ворошилова, Терешковой, на территориях Военного городка и поселка Матырский. Компания ремонтировала на нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улицы Фурманова, Ясную, Новую, Панфилова, Писарева, обновляла проезды и пешеходные зоны по наказам избирателей, участвовала в губернаторской программе «Путь в школу» (на счету подрядчика ремонт подъездов и тротуаров у детских садов №№5, 10, 44, 78, 99, 133, 135, школ №№ 6, 17, 21, 23, 28, 46, 49, 50, 59, 60, 72, 66-го лицея), асфальтировала подъезды к медучреждениям. Ряд новых городских скверов — также дело рук строителей этой компании: территория у ДК «Сокол», пешеходные зоны в «Елецком», на улице 8 марта…По контрактам этого года СК «Липецк» к 30 сентября должна отремонтировать проезды в микрорайонах, на которые ей укажет УГС (ориентировочно будет восстановлено 6 тысяч кв. м дорог), а также до конца ноября обновить подземный пешеходный переход на площади Металлургов.