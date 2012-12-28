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сегодня, 17:22
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Комплексным благоустройством Липецка займутся две компании — муниципальная и частная

Одни микрорайоны обустроит МБУ «Управление благоустройства Липецка», другие — хорошо известное управлению главного смотрителя города ООО «Строительная компания Липецк».

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов пообещал продолжить начатое в прошлом году дело — комплексно благоустроить еще пять микрорайонов города. Работами предусмотрены помимо восстановления асфальта во дворах и проездов обновление уличного освещения, снос и опиловка аварийных деревьев. В прошлом году такое благоустройство увидели жители центра города, МЖК, 9-го, 26-го и 27-го микрорайонов. В этом году улучшится состояние микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23. Три из них будет приводить в порядок МБУ «Управление благоустройства Липецка», два — частное ООО «Строительная компания Липецк».

— Компания хорошо нам известна. За 10 последних лет с ней заключено 29 муниципальных контрактов на общую сумму в 203 миллиона рублей, — сообщили GOROD48 в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Большинству горожан этот подрядчик известен ямочными ремонтами во дворах на улицах Московской, Филипченко, Ворошилова, Терешковой, на территориях Военного городка и поселка Матырский. Компания ремонтировала на нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улицы Фурманова, Ясную, Новую, Панфилова, Писарева, обновляла проезды и пешеходные зоны по наказам избирателей, участвовала в губернаторской программе «Путь в школу» (на счету подрядчика ремонт подъездов и тротуаров у детских садов №№5, 10, 44, 78, 99, 133, 135, школ №№ 6, 17, 21, 23, 28, 46, 49, 50, 59, 60, 72, 66-го лицея), асфальтировала подъезды к медучреждениям. Ряд новых городских скверов — также дело рук строителей этой компании: территория у ДК «Сокол», пешеходные зоны в «Елецком», на улице 8 марта… 

По контрактам этого года СК «Липецк» к 30 сентября должна отремонтировать проезды в микрорайонах, на которые ей укажет УГС (ориентировочно будет восстановлено 6 тысяч кв. м дорог), а также до конца ноября обновить подземный пешеходный переход на площади Металлургов.
дорожные работы
благоустройство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Анна
23 минуты назад
И почему библиотекари не требуют благоустроить подход к библиотеке? Равнодушие просто удивляет, и жители дома №29 молчат? А, может, и требуют, но пока остаются без внимания их требования.
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Гость
42 минуты назад
А когда дворники появятся в нашем городе?! Вся многолетняя пыль и грязь вдоль бордюров лежит и никто её не убирает... везде мусор.
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Анна
43 минуты назад
4 й мкр. тоже не вошел. Особенно невыносимо у дома №29 по ул.Циолковского и в нем же детская библиотека им.Пришвина. * посмотрите! Страшнее нигде нет. С 1977 дорожное покрытие, теперь одна разруха. Дом не мой, но стыдно за Липецк.
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Таксист
46 минут назад
Во дворах дороги убиты в хлам, особенно на старых микрайонах. Скоро не ездить, а ходить будет не безопасно. Смотритель у нас никакой.
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Сонный дятел
сегодня, 17:41
Когда это во дворах на Матырском делали ямочный ремонт напомните мне?
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007
сегодня, 17:33
Почему 24 мкрн не вошёл в список?ни пройти ни проехать
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