Липецкая вечЁрка: новая работа Анны Шамаевой, суд Сергея Иванова и липчане стали меньше пить

Сегодня, 7 декабря, стало известно о том, что слегка подзабытая Анна Шамаева, в свое время она была замом мэра Михаила Гулевского, стала директором рынка, а для другого экс-мэра — Сергея Иванова наконец-то нашли суд, в котором будет разбираться его уголовное дело, и, как это ни странно, но во вторую волну коронавируса липчане стали меньше пить.





Эта новость собрала более ста разнообразных комментариев.



— Да весело живем, то детьми руководила, теперь торгашами, ну теперь дело пойдет — весь рынок на педсовет и родителей вызвать!!! — позлорадствовала Домоседка.



— Назначать в такое время, которое всем рекомендовано 65 + сидеть дома — это ничего? И значит, для кого-то и, в частности мэру, этот указ не о чем не говорит? Отработала своё, значит пусть сидит дома, пенсия-то не как у обычных 10-15 тысяч. Какая необходимость было назначать пенсионерку? Или просьба депутата? — возмутился еще один читатель.



— Мне 52 года, третий месяц не могу устроится на работу (не берут, старый) у меня два высших, не курю, не пью. Вот так-то! — завидует еще один комментатор.



— Коллеги её говорят, что она достойный человек, — один из немногих положительных отзывов под этим материалом.



А для бывшего коллеги Анны Шамаевой,



— Интересно, Иванов после суда зашёл в мэрию — узнать, нет ли там вакансий? — поинтересовался читатель GOROD48.



Любопытную статистику привели сегодня врачи-наркологи. Оказывается во вторую волну коронавируса



Но с наркоманами такого не произошло. С начала года от передозировки умерли уже более 70 человек. Сегодня диспансер получил новое оборудование, которое позволяет определять любые виды наркотиков.



— Ну все, новый прибор купили, теперь пить и колоться перестанут, — сделал вывод Артурчик.



А в ожоговом отделении Липецкой городской больницы № 3 «Свободный Сокол» нет ни одного пациента с обморожениями, хотя на улице похолодало. И тут врачи считают, что причина в коронавирусе. Граждане, даже асоциальные, предпочитают теперь меньше находиться на улице.



При этом в больнице аж 35 пациентов с ожогами. И у 15-ти из пациентов Две главные новости понедельника оказались связаны с бывшими высокопоставленными чиновниками липецкой мэрии. Одна из, пожалуй, самых ярких чиновниц городской администрации, экс-вице-мэр Анна Шамаева, которая несколько лет была в тени, нашла новую работу — теперь учитель математики и физики по образованию — директор рынка «Европейский».Эта новость собрала более ста разнообразных комментариев.— Да весело живем, то детьми руководила, теперь торгашами, ну теперь дело пойдет — весь рынок на педсовет и родителей вызвать!!! — позлорадствовала Домоседка.— Назначать в такое время, которое всем рекомендовано 65 + сидеть дома — это ничего? И значит, для кого-то и, в частности мэру, этот указ не о чем не говорит? Отработала своё, значит пусть сидит дома, пенсия-то не как у обычных 10-15 тысяч. Какая необходимость было назначать пенсионерку? Или просьба депутата? — возмутился еще один читатель.— Мне 52 года, третий месяц не могу устроится на работу (не берут, старый) у меня два высших, не курю, не пью. Вот так-то! — завидует еще один комментатор.— Коллеги её говорят, что она достойный человек, — один из немногих положительных отзывов под этим материалом.А для бывшего коллеги Анны Шамаевой, Сергея Иванова сегодня нашли суд , в котором будет слушаться его уголовное дело. Экс-мэра Липецка, экс-вице-губернатора и временно отстраненного главу Тербунского района обвиняют в том, что не имея полномочий разрешил предпринимателю добыть и увезти 14 тысяч тонн песка, чем государству нанесен ущерб на сумму более чем в три миллиона рублей. Теперь Сергея Иванова будут судить по статье УК РФ «Превышение служебных полномочий» в Задонском районном суде.— Интересно, Иванов после суда зашёл в мэрию — узнать, нет ли там вакансий? — поинтересовался читатель GOROD48.Любопытную статистику привели сегодня врачи-наркологи. Оказывается во вторую волну коронавируса липчане стали меньше пить . По наблюдениям главного врача областного наркологического диспансера Михаила Коростина, жители региона перешли с крепких алкогольных напитков на пиво. Возможно, поумнели.Но с наркоманами такого не произошло. С начала года от передозировки умерли уже более 70 человек. Сегодня диспансер получил новое оборудование, которое позволяет определять любые виды наркотиков.— Ну все, новый прибор купили, теперь пить и колоться перестанут, — сделал вывод Артурчик.А в ожоговом отделении Липецкой городской больницы № 3 «Свободный Сокол» нет ни одного пациента с обморожениями, хотя на улице похолодало. И тут врачи считают, что причина в коронавирусе. Граждане, даже асоциальные, предпочитают теперь меньше находиться на улице.При этом в больнице аж 35 пациентов с ожогами. И у 15-ти из пациентов дело дошло до ампутации