В период нереста на притоках Дона багрили рыбу

Один рыбак успел поймать 12 рыб, второй — шесть.

Инспекторы Липецкого отдела рыбохраны АЧТУ Росрыболовства в Задонском районе поймали с поличным двух предполагаемых браконьеров. Одному их них 66 лет, второму — 41 год.Мужчины ловили рыбу в притоках реки Дон методом багрения. Это браконьерский массовый способ ловли, при котором рыбу ловят на снасть со множеством крючков. Наживка при этом не используется, а рыбу цепляют за любые части — например, за бока, хвост.Один рыбак успел поймать и 12 карповых рыб вида шемая, второй — шесть подустов.— Действия подозреваемых подпадают под часть первую статьи 256 УК РФ, cанкция которой — до двух лет лишения свободы. Прокуратура призывает не нарушать законодательство в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.