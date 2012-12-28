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сегодня, 17:01
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В период нереста на притоках Дона багрили рыбу

Один рыбак успел поймать 12 рыб, второй — шесть.

Инспекторы Липецкого отдела рыбохраны АЧТУ Росрыболовства в Задонском районе поймали с поличным двух предполагаемых браконьеров. Одному их них 66 лет, второму — 41 год.

Мужчины ловили рыбу в притоках реки Дон методом багрения. Это браконьерский массовый способ ловли, при котором рыбу ловят на снасть со множеством крючков. Наживка при этом не используется, а рыбу цепляют за любые части — например, за бока, хвост.

Один рыбак успел поймать и 12 карповых рыб вида шемая, второй — шесть подустов.

— Действия подозреваемых подпадают под часть первую статьи 256 УК РФ, cанкция которой — до двух лет лишения свободы. Прокуратура призывает не нарушать законодательство в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (3)

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Лиза
46 минут назад
У нас с ночи снимают щуку и по деревне продают за пузырь
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СССР
сегодня, 19:02
Вот поели свежайший рыбки.!!!
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Вы шо
сегодня, 17:11
Хотите нас голодными оставить.
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