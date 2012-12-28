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Происшествия
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сегодня, 17:01
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В период нереста на притоках Дона багрили рыбу
Один рыбак успел поймать 12 рыб, второй — шесть.
Мужчины ловили рыбу в притоках реки Дон методом багрения. Это браконьерский массовый способ ловли, при котором рыбу ловят на снасть со множеством крючков. Наживка при этом не используется, а рыбу цепляют за любые части — например, за бока, хвост.
Один рыбак успел поймать и 12 карповых рыб вида шемая, второй — шесть подустов.
— Действия подозреваемых подпадают под часть первую статьи 256 УК РФ, cанкция которой — до двух лет лишения свободы. Прокуратура призывает не нарушать законодательство в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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