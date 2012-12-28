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Общество
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сегодня, 17:05
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На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 10 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, № 3а по улице Монтажников, №№ 19, 21 по улице Юношеской, №№ 2, 7 на площади Петра Великого, на улице Усманской.
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