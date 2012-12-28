На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 11, 14, 15 по улице Лутова, №№ 2, 3, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 по улице Вермишева, №№ 2, 3а, 4, 6, 9, 9а, 16, 16/2 по улице Яна Берзина, №№ 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49/1, 49/2 ,49/3, 49/4, 49/5, 51 по улице Космонавтов, №№ 2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Филипченко, №№ 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17 по улице Звездной, №№ 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а в 9 микрорайоне, № 1 по улице Яна Фабрициуса, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 по улице Молодежной, № 10 по улице Бачурина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, № 3а по улице Монтажников, №№ 19, 21 по улице Юношеской, №№ 2, 7 на площади Петра Великого, на улице Усманской.