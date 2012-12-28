В прошлом году в область приехало на 873 человека больше, чем из нее уехало

В 2022 и 2023 годах из области больше уезжали, чем приезжали.

По данным Липецкстата, в прошлом году количество тех, кто приехал в Липецкую область на 873 человека превысило число тех, кто от нас уехал. И это, возможно, перелом обратной тенденции: в 2022 году количество тех, кто сменил место жительства, уехав из нашего региона, превышало число приехавших на 2 739 человек, а в 2023-м — на 1 743 человека.В таблице Липецкстата такой подсчет ведется с 2011 года. Самыми прибыльными были 2015 и 2016 годы, когда количество мигрантов в Липецкой области превысило число покинувших регион, соответственно, на 5 129 и на 6 974 человека.