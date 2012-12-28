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Общество
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21 минуту назад
В прошлом году в область приехало на 873 человека больше, чем из нее уехало
В 2022 и 2023 годах из области больше уезжали, чем приезжали.
В таблице Липецкстата такой подсчет ведется с 2011 года. Самыми прибыльными были 2015 и 2016 годы, когда количество мигрантов в Липецкой области превысило число покинувших регион, соответственно, на 5 129 и на 6 974 человека.
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