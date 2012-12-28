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Происшествия
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15 минут назад
Несколько школ в Грязях получили угрозы о минировании
Здания проверяют.
Детям, учителям и родителям рекомендуют сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов.
Волна минирований в Липецкой области продолжатся с 7 апреля, когда экстренные службы проверяли в Липецке автовокзал, школы №№24 и 34, ТЭЦ-2 и финансовый университет и филиал РАНХиГС, детские сады №№7 и 8 в Данкове. 8 апреля такие сообщения получили автовокзал, лицей №4, Городской ДК в Данкове и школа №61 в Липецке. А 9 апреля сообщения о минировании поступили в администрацию липецкого автовокзала и лебедянский педагогический колледж. Все эти сообщения не подтвердились.
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