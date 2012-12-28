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30 минут назад
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Лежащего у подъезда без сознания мужчину обокрали на 38 495 рублей
Добычей 18-летнего парня стал «Айфон 11», беспроводные наушники и кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей.
Эта история произошла около часа ночи 7 октября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный парень увидел у дома №49/3 по улице Космонавтов мужчину, лежавшего без сознания. И вместо того, чтобы как-то ему помочь или вызвать скорую, он решил обчистить его карманы.
Поживиться удалось неплохо: добычей воришки стал «Айфон 11», беспроводные наушники, кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей. Общий ущерб составил 38 495 рублей.
Дело рассматривали в особом порядке. В суде парень полностью признал вину. Смягчающими обстоятельствами также стали добровольное возмещение ущерба и принесение потерпевшему извинений.
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