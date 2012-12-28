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30 минут назад
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Лежащего у подъезда без сознания мужчину обокрали на 38 495 рублей

Добычей 18-летнего парня стал «Айфон 11», беспроводные наушники и кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей.

Советский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю Добринского района за кражу у лежавшего у подъезда без сознания мужчины сотового телефона и денег. По пунктам «в», «г» части второй статьи 158 УК РФ «Кража из одежды с причинением значительного ущерба гражданину» ранее не судимого парня приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Эта история произошла около часа ночи 7 октября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный парень увидел у дома №49/3 по улице Космонавтов мужчину, лежавшего без сознания. И вместо того, чтобы как-то ему помочь или вызвать скорую, он решил обчистить его карманы.

Поживиться удалось неплохо: добычей воришки стал «Айфон 11», беспроводные наушники, кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей. Общий ущерб составил 38 495 рублей.

Дело рассматривали в особом порядке. В суде парень полностью признал вину. Смягчающими обстоятельствами также стали добровольное возмещение ущерба и принесение потерпевшему извинений.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Это Родина моя
24 минуты назад
Всех люблю на свете я ! Шел пъяный - увидело пъяного ... ограбил пъяный пъяного ...
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-
26 минут назад
А где новости от тех дат? Или такие кражи обыденность?
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