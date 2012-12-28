Лежащего у подъезда без сознания мужчину обокрали на 38 495 рублей

Добычей 18-летнего парня стал «Айфон 11», беспроводные наушники и кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей.

Советский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю Добринского района за кражу у лежавшего у подъезда без сознания мужчины сотового телефона и денег. По пунктам «в», «г» части второй статьи 158 УК РФ «Кража из одежды с причинением значительного ущерба гражданину» ранее не судимого парня приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.Эта история произошла около часа ночи 7 октября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный парень увидел у дома №49/3 по улице Космонавтов мужчину, лежавшего без сознания. И вместо того, чтобы как-то ему помочь или вызвать скорую, он решил обчистить его карманы.Поживиться удалось неплохо: добычей воришки стал «Айфон 11», беспроводные наушники, кошелёк с водительскими правами и 16 000 рублей. Общий ущерб составил 38 495 рублей.Дело рассматривали в особом порядке. В суде парень полностью признал вину. Смягчающими обстоятельствами также стали добровольное возмещение ущерба и принесение потерпевшему извинений.