Фельдшеры скорой приняли роды на дому

У беременной женщины начался потужной период и вести её в роддом было уже поздно.

В Ельце фельдшеры скорой помощи Татьяна Тюрина и Нина Давыдова приняли роды на дому.«Приехали на вызов к беременной. У женщины отошли воды. При осмотре было установлено, что схватки начались несколько часов назад и уже начался потужной период. Было принято решение принимать роды на дому. Благодаря слаженным действиям медиков на свет появился мальчик», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Мама и ребенок в стабильном состоянии были доставлены в роддом.