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Здоровье
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сегодня, 16:48
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Фельдшеры скорой приняли роды на дому
У беременной женщины начался потужной период и вести её в роддом было уже поздно.
«Приехали на вызов к беременной. У женщины отошли воды. При осмотре было установлено, что схватки начались несколько часов назад и уже начался потужной период. Было принято решение принимать роды на дому. Благодаря слаженным действиям медиков на свет появился мальчик», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Мама и ребенок в стабильном состоянии были доставлены в роддом.
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