В областном ожоговом центре - аншлаг

Отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» заполнено жертвами пожаров.

В областном ожоговом центре сегодня заняты 35 коек, и все пациенты - жертвы пожаров. Кто-то заснул с сигаретой, кто-то облился спиртом рядом с источником открытого пламени, кого-то вытащили из горящего частного дома пожарные.



- Пятеро из наших больных - в крайне тяжелом состоянии. У них сожжены более 30 процентов кожных покровов, - отмечает заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.



В лечении 15 таких больных не обошлось без ампутаций. Главным образом лишаются пальцев, а то и кистей и стоп, больные сахарным диабетом. Этого можно было бы избежать при своевременном обращении за медицинской помощью.



- С момента получения ожога у человека образуется открытая инфицированная рана. Ее следует обработать в условиях стационара. Поэтому мы призываем ожоговых больных не заниматься самолечением, а тут же обращаться в третью горбольницу Липецка, где в любое время суток дежурит врач нашего ожогового отделения. Если у нас будут основания считать, что рана не опасна, после оказания медицинской помощи пациент уйдет домой, - говорит Илья Копылов.



Примечательно, что ни в ноябре, ни сейчас, при весьма ощутимых морозах, в областном ожоговом центре нет ни одного пациента с обморожениями. Врачи считают, что липчане, в том числе и злоупотребляющие спиртным, стараются придерживаться самоизоляции и, опасаясь подхватить коронавирус, стараются находиться дома.