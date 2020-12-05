Происшествия

сегодня, 18:19

Липчанка стала жертвой профессиональной аферистки

9 4076
#мошенничество #жилье #квартира
4
Липчанка стала жертвой профессиональной аферистки

Женщина выставляет свою квартиру на продажу, берет задаток и исчезает. Ее уже судили за мошенничество. «Условка» не исправила женщину.

Липчанка Ольга рассказала GOROD48 о том, как стала жертвой мошенницы. Ольга внесла задаток за покупку квартиры, но хозяйка недвижимости под разными предлогами не торопится закрывать сделку купли-продажи. Ольга считает, что хозяйка квартиры – профессиональная мошенница.

- Я нашла объявление о продаже квартиры на проспекте Победы, связалась с хозяйкой квартиры Ксенией. Квартира в доме №27 мне подошла. Мы с Ксенией подписали договор, я отдала ей 60 000 рублей. Но мы никак не можем выйти с ней на сделку или забрать задаток. Ксения постоянно находит отговорки: то ребенка некуда прописать, то она в больнице, то муж на работе. Я устала ждать и написала на нее заявление в полицию, подала иск в суд. В полиции мне сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: я стала не первой, кому Ксения не отдает задаток и не продает квартиру. Мне сказали, что женщина обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но посадить не могут из-за ребенка, - рассказала Ольга.

Информация Ольги подтверждается открытым архивом судебных решений. Самое свежее судебное решение в отношении хозяйки квартиры относится к апрелю 2020 года. Женщину признали виновной в четырех эпизодах мошенничества. С осени 2019 по весну 2020 года осужденная под предлогом получения задатка без намерения продавать квартиру взяла задаток по сделке у четверых человек. Сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составила 150 000 рублей. Суд приговор липчанку к восьми месяцам условного срока и обязал вернуть обманутым покупателям деньги.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 подтвердили наличие заявления о мошенничестве.

- Заявление по данному факту зарегистрировано. Проводится проверка. В ходе нее будет выяснено криминальное прошлое женщины, - рассказали в ведомстве.
9 4076
#мошенничество #жилье #квартира
4

Комментарии (9)

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27 Проспект победы

5 минут назад
НАШ ДОМ , ДОЛГО ВИСЕЛО ОБЪЯВА О ПРОДАЖЕ 2-Х КОМН НА 7 ЭТАЖЕ, СКОЛЬКОКИХ ОНА КИНУЛА.
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Татьяна

9 минут назад
Липецк, в этой квартире несовершеннолетний ребёнок, и ничего этой машеннице не будет. И субебные приставы по решению суда ничего не смогут сделать. Молодец баба всё правильно сделала.
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Татьяна

12 минут назад
Animal Planet., прописка это ещё не беда, а ват если дети несавершенные имеют собственность в квартире или в доме, то вот это ДА...серьёзно.
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Липецк

сегодня, 20:10
Арест на квартиру только может привести в чувство данный вид мошенников.
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Пока

сегодня, 19:17
Тело не подвергается серьёзной деформации,то ,всё,так и будет на месте и никуда не сдвинется
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Решала

сегодня, 19:12
Пришли бы, постучали по голове, и решили свой вопрос положительно
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))))

сегодня, 19:07
Решала, да, особенно, когда муж на работе был)))
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Решала

сегодня, 18:59
Пришли бы, постучали по голове, и решили свой вопрос положительно
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Animal Planet.

сегодня, 18:28
Если прописаны сильно пожилые и несовершеннолетние,то с такой квартирой лучше не связываться.Проверять нужно все от и до.
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