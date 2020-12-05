Липчанка стала жертвой профессиональной аферистки

Женщина выставляет свою квартиру на продажу, берет задаток и исчезает. Ее уже судили за мошенничество. «Условка» не исправила женщину.

Липчанка Ольга рассказала GOROD48 о том, как стала жертвой мошенницы. Ольга внесла задаток за покупку квартиры, но хозяйка недвижимости под разными предлогами не торопится закрывать сделку купли-продажи. Ольга считает, что хозяйка квартиры – профессиональная мошенница.



- Я нашла объявление о продаже квартиры на проспекте Победы, связалась с хозяйкой квартиры Ксенией. Квартира в доме №27 мне подошла. Мы с Ксенией подписали договор, я отдала ей 60 000 рублей. Но мы никак не можем выйти с ней на сделку или забрать задаток. Ксения постоянно находит отговорки: то ребенка некуда прописать, то она в больнице, то муж на работе. Я устала ждать и написала на нее заявление в полицию, подала иск в суд. В полиции мне сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: я стала не первой, кому Ксения не отдает задаток и не продает квартиру. Мне сказали, что женщина обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но посадить не могут из-за ребенка, - рассказала Ольга.



Информация Ольги подтверждается открытым архивом судебных решений. Самое свежее судебное решение в отношении хозяйки квартиры относится к апрелю 2020 года. Женщину признали виновной в четырех эпизодах мошенничества. С осени 2019 по весну 2020 года осужденная под предлогом получения задатка без намерения продавать квартиру взяла задаток по сделке у четверых человек. Сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составила 150 000 рублей. Суд приговор липчанку к восьми месяцам условного срока и обязал вернуть обманутым покупателям деньги.



В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 подтвердили наличие заявления о мошенничестве.



- Заявление по данному факту зарегистрировано. Проводится проверка. В ходе нее будет выяснено криминальное прошлое женщины, - рассказали в ведомстве.