Культура
сегодня, 13:11
Липчанка попросила у Деда Мороза мужа
17 1674
Деду Морозу пришло уже более 250 писем от липчан.
Как сообщает Городской Дворец молодёжи "Октябрь", сегодня, 4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый год.
- Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку, - отметили в ГДМ «Октябрь».
Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, в специальный ящик в парке «Сказка» липчане уже принесли более 250 писем для Деда Мороза. Пишут и дети, и взрослые. О самом трогательном послании, в котором мальчик из Липецка попросил Деда Мороза ликвидировать COVID-19, мы уже рассказывали. Но есть интересные письма и от взрослых: например, одна девушка попросила Деда Мороза подарить ей в новом году мужа!
- Чаще всего дети просят в подарок у Деда Мороза айфоны, ноутбуки и сладости, - сообщила GOROD48 Ангелина Кашина. - Дед Мороз и его помощники решили ответить не только на первые 100 посланий, а на все письма. Но, к сожалению, около 70 писем, которые поступили в почтовый ящик Деда Мороза, без обратного адреса. Поэтому ещё раз напоминаем: чтобы получить ответ, необходимо обязательно указать точный обратный адрес (ФИО, название улицы, номер дома, номер квартиры, название населенного пункта, почтовый индекс).
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу в Липецке тоже празднуют. Сегодня команда Городского Дворца молодёжи "Октябрь" тоже отправила свои письма волшебнику.
- Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку, - отметили в ГДМ «Октябрь».
Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, в специальный ящик в парке «Сказка» липчане уже принесли более 250 писем для Деда Мороза. Пишут и дети, и взрослые. О самом трогательном послании, в котором мальчик из Липецка попросил Деда Мороза ликвидировать COVID-19, мы уже рассказывали. Но есть интересные письма и от взрослых: например, одна девушка попросила Деда Мороза подарить ей в новом году мужа!
- Чаще всего дети просят в подарок у Деда Мороза айфоны, ноутбуки и сладости, - сообщила GOROD48 Ангелина Кашина. - Дед Мороз и его помощники решили ответить не только на первые 100 посланий, а на все письма. Но, к сожалению, около 70 писем, которые поступили в почтовый ящик Деда Мороза, без обратного адреса. Поэтому ещё раз напоминаем: чтобы получить ответ, необходимо обязательно указать точный обратный адрес (ФИО, название улицы, номер дома, номер квартиры, название населенного пункта, почтовый индекс).
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу в Липецке тоже празднуют. Сегодня команда Городского Дворца молодёжи "Октябрь" тоже отправила свои письма волшебнику.
Напомним, почта Деда Мороза в Липецке будет работать до 15 декабря.
17 1674
Комментарии (17)
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молодой тупняк
волшебник
Неидеальная
Вася
Да уж
Холостому
!!!
Милая Оксана
Кому там
Да уж