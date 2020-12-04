Культура

сегодня, 13:11

Липчанка попросила у Деда Мороза мужа

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#Новый год #Дед Мороз
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Липчанка попросила у Деда Мороза мужа

Деду Морозу пришло уже более 250 писем от липчан.

Как сообщает Городской Дворец молодёжи "Октябрь", сегодня, 4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый год.

- Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку, - отметили в ГДМ «Октябрь».

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, в специальный ящик в парке «Сказка» липчане уже принесли более 250 писем для Деда Мороза. Пишут и дети, и взрослые. О самом трогательном послании, в котором мальчик из Липецка попросил Деда Мороза ликвидировать COVID-19, мы уже рассказывали. Но есть интересные письма и от взрослых: например, одна девушка попросила Деда Мороза подарить ей в новом году мужа!

- Чаще всего дети просят в подарок у Деда Мороза айфоны, ноутбуки и сладости, - сообщила GOROD48 Ангелина Кашина. - Дед Мороз и его помощники решили ответить не только на первые 100 посланий, а на все письма. Но, к сожалению, около 70 писем, которые поступили в почтовый ящик Деда Мороза, без обратного адреса. Поэтому ещё раз напоминаем: чтобы получить ответ, необходимо обязательно указать точный обратный адрес (ФИО, название улицы, номер дома, номер квартиры, название населенного пункта, почтовый индекс).

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу в Липецке тоже празднуют. Сегодня команда Городского Дворца молодёжи "Октябрь" тоже отправила свои письма волшебнику.

Напомним, почта Деда Мороза в Липецке будет работать до 15 декабря.

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#Новый год #Дед Мороз
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Комментарии (17)

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молодой тупняк

14 минут назад
Да сейчас время такое что никто не кому не нужен! Стали более независимы друг от друга, никто не в чём не нуждается, а на семейные тяготы жизни идти тем более никто не хочет, сейчас общество разделено на нищих и богатых, многие хотят послаще устроиться, если мужчина управляет ВАЗом, то он женщине не нужен. А мужчине который управляет мерсом, эта колхозница не нужна, да и управляющих мерсами не так много, так что пока общество думает о благосостоянии (хотя это при капитализме нормально) не будет семей и рождаемости в стране.
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волшебник

40 минут назад
Вася, пишите письмо деду морозу с обратным адресом)))
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Неидеальная

41 минуту назад
Холостой, ага, а в идеале еще б и коня на скаку останавливала и в избу горящую вошла, чтобы такого бедного мужичонку как вы спасти и соленья-варенья с собой прихватить, а то ж сгорят и мужичонке кушать будет нечего.
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Вася

сегодня, 14:36
Попросила б у меня...я холостой)))
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Да уж

сегодня, 14:34
Есть такие мужчины, которые хотели бы иметь девушку с жильем. и жить на халяву
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Холостому

сегодня, 14:29
Так научи.
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!!!

сегодня, 14:26
Раньше девчонки думали как поудобнее пристроиться, а сейчас мужики выгадывают, дожили девушки и зарабатывают больше
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Милая Оксана

сегодня, 14:25
Девушки то как раз и есть, не там ищете! А вот мужиков то нету, одна голубизна!
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Кому там

сегодня, 14:23
не нравятся девушки на каблуках. милок, а мне вот, не нравятся мужчины маленького роста ,с короткими ногами и большим животом.
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Да уж

сегодня, 14:19
Во, запросы, девушку без каблуков.ну кто виноват ,если ты маленьки
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