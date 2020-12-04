«Запорожец» из «Простоквашино» остановился в Ельце

Транспорт папы Дяди Федора дает старт новогодней акции.

В городском парке появился новый объект - синий «запорожец», сообщает администрация Ельца. Транспорт папы Дяди Федора из мультфильма «Новый год в Простоквашино» припарковали в Ельце неслучайно.



- В городском парке скоро начнется акция «Ёлка из Простоквашино»! Чтобы в ней поучаствовать, необходимо принести в пункт приёма игрушку на ёлку, похожую на украшения из всеми любимого мультфильма. Участники акции получат благодарственное письмо от героев этой новогодней истории. Пункт приёма игрушек расположен на территории городского парка, - уточняет мэрия Ельца.



Акция проходит в период с 7 по 13 декабря 2020 года.