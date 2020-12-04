Общество

сегодня, 11:23

«Запорожец» из «Простоквашино» остановился в Ельце

6 1915
#новый год #простоквашино
2
«Запорожец» из «Простоквашино» остановился в Ельце

Транспорт папы Дяди Федора дает старт новогодней акции.

В городском парке появился новый объект - синий «запорожец», сообщает администрация Ельца. Транспорт папы Дяди Федора из мультфильма «Новый год в Простоквашино» припарковали в Ельце неслучайно.

- В городском парке скоро начнется акция «Ёлка из Простоквашино»! Чтобы в ней поучаствовать, необходимо принести в пункт приёма игрушку на ёлку, похожую на украшения из всеми любимого мультфильма. Участники акции получат благодарственное письмо от героев этой новогодней истории. Пункт приёма игрушек расположен на территории городского парка, - уточняет мэрия Ельца.

Акция проходит в период с 7 по 13 декабря 2020 года.
6 1915
#новый год #простоквашино
2

Комментарии (6)

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777

2 минуты назад
Хозяин мерседеса., потому что ты мал и глуп!
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Анатолий Петрович .

44 минуты назад
Смотрящий, Могли и ...промолчать ...Упруть Запорожец ...ХАНА ЕМУ !
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Смотрящий

сегодня, 14:15
Спрос на елочные игрушки СССР ... в странах Европы, в этом году скакнул в ценнике в два раза! Пробегитесь по площадкам аукционов.
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Хозяин мерседеса.

сегодня, 12:10
Такого ржавого корыта я ещё не встречал.
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Дедушка с "Нивой"

сегодня, 11:48
Дай Вам Бог (высасывающим бензин из баков дедушкиных НИВ, заправляемых раз в месяц на "огромную" пенсию) здоровья. Да не покусится никто на Ваш бензобак, в тот момент, когда нужно вести самого близкого, и любимого человека в медучреждение. Да будет топливо в баках кареты скорой помощи, когда Вас вдруг недуг коснётся.
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Неужели он на ходу?

сегодня, 11:33
А ручника у него нет, кирпичи под колеса подложили?
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