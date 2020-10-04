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сегодня, 07:44

В США нашли жуткую гигантскую паутину

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В американском штате Миссури сотрудник Департамента охраны окружающей среды сфотографировал гигантскую паутину. Своим видом она напугала пользователей соцсетей.

Паутина принадлежит пауку-ткачу. Этот вид известен замысловатыми узорами плетения. Она растянута между двумя деревьями, а ракурс фотографии делает ее массивной.

В комментариях к фотографии одни пользователи выразили восхищение искусством паука, а другие заявили, что темной ночью в такую паутину может попасться и человек.

Экологи попросили бережно относиться к паутинам. Их хозяева помогают сдерживать популяции насекомых в садах и парках, пишет www.mk.ru

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