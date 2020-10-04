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В США нашли жуткую гигантскую паутину
В американском штате Миссури сотрудник Департамента охраны окружающей среды сфотографировал гигантскую паутину. Своим видом она напугала пользователей соцсетей.
В комментариях к фотографии одни пользователи выразили восхищение искусством паука, а другие заявили, что темной ночью в такую паутину может попасться и человек.
Экологи попросили бережно относиться к паутинам. Их хозяева помогают сдерживать популяции насекомых в садах и парках, пишет www.mk.ru