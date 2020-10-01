Происшествия
вчера, 19:02
На реке Воронеж горит остров
Напротив Коровино, на реке Воронеж горит сухая трава, кусты и камыш на острове посреди реки Воронеж.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, на вызов липчан о задымлении в районе Коровино, неподалеку от Октябрьского моста, отправились пожарные, но выяснилось, что очаг расположен на островке реки Воронеж. Подобраться к островку посуху оказалось невозможно и на помощь пожарным пришли сотрудники центра ГИМС. На лодках они переправили пожарных и те, при помощи ранцевых огнетушителей тушат возгорание.
На помощь сотрудникам ГУ МЧС отправились на лодке спасатели УГПСС с водомётом.
Угрозы распространения пожара нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, на вызов липчан о задымлении в районе Коровино, неподалеку от Октябрьского моста, отправились пожарные, но выяснилось, что очаг расположен на островке реки Воронеж. Подобраться к островку посуху оказалось невозможно и на помощь пожарным пришли сотрудники центра ГИМС. На лодках они переправили пожарных и те, при помощи ранцевых огнетушителей тушат возгорание.
На помощь сотрудникам ГУ МЧС отправились на лодке спасатели УГПСС с водомётом.
Угрозы распространения пожара нет.
Якорь
Липчанин
Один
Игорь
МКМ Мурашка
Местный
Лавочница
007