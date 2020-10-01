Происшествия

вчера, 19:02

На реке Воронеж горит остров

8 4802
#пожар
2
На реке Воронеж горит остров
Напротив Коровино, на реке Воронеж горит сухая трава, кусты и камыш на острове посреди реки Воронеж.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, на вызов липчан о задымлении в районе Коровино, неподалеку от Октябрьского моста, отправились пожарные, но выяснилось, что очаг расположен на островке реки Воронеж. Подобраться к островку посуху оказалось невозможно и на помощь пожарным пришли сотрудники центра ГИМС. На лодках они переправили пожарных и те, при помощи ранцевых огнетушителей тушат возгорание. 

На помощь сотрудникам ГУ МЧС отправились на лодке спасатели УГПСС с водомётом.

Угрозы распространения пожара нет.

8 4802
#пожар
2

Комментарии (8)

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Якорь

вчера, 21:27
МКМ Мурашка, она небольшую канаву не осилит, куда ей плыть
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Липчанин

вчера, 21:18
Нудисты подпалили...
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Один

вчера, 21:06
Там тоже остров? А к нему мост построят?
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Игорь

вчера, 20:37
Афанасьев, поднимай в ружье горсовет и тушите этот остров на реке!
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МКМ Мурашка

вчера, 20:14
Срочно заказывайте на местном ЛЗМКМ пожарный вариант плавающей УАЗ-"Мурашки",для таких случаев.
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Местный

вчера, 19:58
ВОт токуда гарью воняет
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Лавочница

вчера, 19:38
Божье не сгорит!
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007

вчера, 19:19
Все новые микрорайон в дыму
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