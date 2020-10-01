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вчера, 18:36
Охранник школы-интерната насиловал двух девочек
Девочки рассказали об этом директору интерната
В Уфе за совращение двух школьниц задержали 57-летнего охранника коррекционного интерната. На мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает Комсомольская Правда со ссылкой на региональный Следственный комитет.
57-летний мужчина, находясь на работе, совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек - 13 и 14 лет. О случившемся девочки рассказали директору школы, который впоследствии написал заявление в полицию.
Подозреваемый был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
С задержанным проведены следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Также будет проверена организация работы школы и частной охранной организации.
О произошедшем было проинформировано Министерство семьи, труда и соцзащиты Республики Башкортостан. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СК по Республике Башкортостан.
57-летний мужчина, находясь на работе, совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек - 13 и 14 лет. О случившемся девочки рассказали директору школы, который впоследствии написал заявление в полицию.
Подозреваемый был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
С задержанным проведены следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Также будет проверена организация работы школы и частной охранной организации.
О произошедшем было проинформировано Министерство семьи, труда и соцзащиты Республики Башкортостан. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СК по Республике Башкортостан.