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вчера, 17:51

Приложения по отслеживанию контактов зараженных COVID в Европе не дают эффекта

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#коронавирус
Приложения по отслеживанию контактов зараженных COVID в Европе не дают эффекта

Власти ряда стран Европы предлагают гражданам скачивать мобильные приложения для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом. 

Однако, как признались «Известиям» сами пользователи и чиновники, пока говорить об эффективности таких программ рано — проблема в недоверии граждан к подобным системам. Многие опасаются, что при помощи этих технологий правительства собираются шпионить за пользователями. 

Например, в Германии, где на такую программу правительство потратило €68 млн, «Corona-Warn-App» загрузили на устройства 18,6 млн раз. Однако поделились положительным тестом на COVID-19 лишь 5 тыс. человек, признался «Известиям» представитель пресс-службы одного из концернов-разработчиков «Deutsche Telekom» Харальд Линдлар. 

При этом с момента запуска приложения 16 июля заболели около 70 тыс. немцев. Таким образом, на деле лишь около 22% от 83 млн населения Германии скачали программу. И большая часть пользователей устанавливал приложение сразу на несколько устройств, а еще часть после скачивания заходила в него лишь однажды. 

В начале сентября Технический университет Мюнхена опубликовал результаты исследования, согласно которому добрая половина респондентов утверждает: приложение ничего не изменит в условиях пандемии. 

Со схожими проблемами власти столкнулись в Швейцарии, Финляндии и Великобритании, где также на борьбу с COVID-19 были брошены мобильные приложения. Везде потенциальная эффективность программы подрывается недоверием граждан в большей или меньшей степени. 
274
#коронавирус

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