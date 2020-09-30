Происшествия

сегодня, 12:27

В ближайшие дни в Липецкой области продлят противопожарный режим

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#пожары
В ближайшие дни в Липецкой области продлят противопожарный режим

Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

По прогнозу синоптиков, начало октября в Липецкой области будет сухим и ветреным, в отдельные дни скорость ветра может достигать 20 м/с. Эти условия идеальны для возникновения больших пожаров. 

— ГУ МЧС направило в областную администрацию предложение продлить особый противопожарный режим (на территории области такой режим действует с марта). Надеемся, что решение о его продлении будет принято в ближайшие дни, — рассказал на брифинге для СМИ заместитель начальника управления Андрей Черных. 

По словам начальника управление Василия Разумнова, в этом году пожарная ситуация в области и так не простая. С начала года зарегистрированы 5527 пожаров, в прошлом году их было на 1149 меньше. В огне погибли 47 человек и 93 пострадали. Только за последние выходные дни в области зафиксированы 175 пожаров, основная их масса - это горение сухой травы и мусора. Помимо работы на своей территории наши спасатели помогали воронежским коллегам, где крупный пожар угрожал трем населенным пунктам, 29 сентября от соседей вернулись 25 липецких пожарных.

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27 сентября у города Борисоглебска Воронежской области сухая трава полыхала на площади 15 гектаров. Днем огонь с подстилки и сухой травы в поселке Новоподклетное Рамонского района перешел на жилые строения. С огнем боролись в Медовке Рамонского района.
 
—  Сухую траву и мусор вокруг частных домовладений и в населенных пунктах надо убирать именно сейчас, это позволит избежать крупных возгораний, как осенью, так и будущим летом, —  обратился к жителям региона Василий Разумнов.

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Василий Разумнов: прогноз синоптиков на ближайшие дни неблагоприятный (фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области)

Что такое особый противопожарный режим

Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров. На территории частных домовладений и садоводческих товариществ запрещено сжигание мусора. Вводится запрет на посещение лесов, засорение их мусором. Запрещается использование мангалов и любых других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общественного питания). Вводится запрет на выжигание сухой растительности.
 
Нарушение требований особого противопожарного режима  наказывается штрафами:

— для граждан в размере от 4  до 5 тысяч рублей;
 
— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

—  для юридических лиц —  от 300 000 до 500 000 рублей.

В 2020 году за сжигание сухой травы и мусора составлен 991 административный протокол, более чем в два раза больше, чем в 2019-м.

2 797
#пожары

Комментарии (2)

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сегодня, 14:02
А что-то ничего не слышно про предыдущего начальника главка, генерала Михаила???
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пенс

сегодня, 13:20
а куда люди денут эту органику.?Некому подумать?
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