Происшествия
сегодня, 12:27
В ближайшие дни в Липецкой области продлят противопожарный режим
Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по региону.
По прогнозу синоптиков, начало октября в Липецкой области будет сухим и ветреным, в отдельные дни скорость ветра может достигать 20 м/с. Эти условия идеальны для возникновения больших пожаров.
— ГУ МЧС направило в областную администрацию предложение продлить особый противопожарный режим (на территории области такой режим действует с марта). Надеемся, что решение о его продлении будет принято в ближайшие дни, — рассказал на брифинге для СМИ заместитель начальника управления Андрей Черных.
По словам начальника управление Василия Разумнова, в этом году пожарная ситуация в области и так не простая. С начала года зарегистрированы 5527 пожаров, в прошлом году их было на 1149 меньше. В огне погибли 47 человек и 93 пострадали. Только за последние выходные дни в области зафиксированы 175 пожаров, основная их масса - это горение сухой травы и мусора. Помимо работы на своей территории наши спасатели помогали воронежским коллегам, где крупный пожар угрожал трем населенным пунктам, 29 сентября от соседей вернулись 25 липецких пожарных.
27 сентября у города Борисоглебска Воронежской области сухая трава полыхала на площади 15 гектаров. Днем огонь с подстилки и сухой травы в поселке Новоподклетное Рамонского района перешел на жилые строения. С огнем боролись в Медовке Рамонского района.
— Сухую траву и мусор вокруг частных домовладений и в населенных пунктах надо убирать именно сейчас, это позволит избежать крупных возгораний, как осенью, так и будущим летом, — обратился к жителям региона Василий Разумнов.
Василий Разумнов: прогноз синоптиков на ближайшие дни неблагоприятный (фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области)
Что такое особый противопожарный режим
Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров. На территории частных домовладений и садоводческих товариществ запрещено сжигание мусора. Вводится запрет на посещение лесов, засорение их мусором. Запрещается использование мангалов и любых других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общественного питания). Вводится запрет на выжигание сухой растительности.
Нарушение требований особого противопожарного режима наказывается штрафами:
— для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
В 2020 году за сжигание сухой травы и мусора составлен 991 административный протокол, более чем в два раза больше, чем в 2019-м.
— ГУ МЧС направило в областную администрацию предложение продлить особый противопожарный режим (на территории области такой режим действует с марта). Надеемся, что решение о его продлении будет принято в ближайшие дни, — рассказал на брифинге для СМИ заместитель начальника управления Андрей Черных.
По словам начальника управление Василия Разумнова, в этом году пожарная ситуация в области и так не простая. С начала года зарегистрированы 5527 пожаров, в прошлом году их было на 1149 меньше. В огне погибли 47 человек и 93 пострадали. Только за последние выходные дни в области зафиксированы 175 пожаров, основная их масса - это горение сухой травы и мусора. Помимо работы на своей территории наши спасатели помогали воронежским коллегам, где крупный пожар угрожал трем населенным пунктам, 29 сентября от соседей вернулись 25 липецких пожарных.
27 сентября у города Борисоглебска Воронежской области сухая трава полыхала на площади 15 гектаров. Днем огонь с подстилки и сухой травы в поселке Новоподклетное Рамонского района перешел на жилые строения. С огнем боролись в Медовке Рамонского района.
— Сухую траву и мусор вокруг частных домовладений и в населенных пунктах надо убирать именно сейчас, это позволит избежать крупных возгораний, как осенью, так и будущим летом, — обратился к жителям региона Василий Разумнов.
Василий Разумнов: прогноз синоптиков на ближайшие дни неблагоприятный (фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области)
Что такое особый противопожарный режим
Во время особого противопожарного режима запрещено разведение костров. На территории частных домовладений и садоводческих товариществ запрещено сжигание мусора. Вводится запрет на посещение лесов, засорение их мусором. Запрещается использование мангалов и любых других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общественного питания). Вводится запрет на выжигание сухой растительности.
Нарушение требований особого противопожарного режима наказывается штрафами:
— для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
В 2020 году за сжигание сухой травы и мусора составлен 991 административный протокол, более чем в два раза больше, чем в 2019-м.
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пенс