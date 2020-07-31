Общество
29 минут назад
Осенью на улице Водопьянова появится тротуар и велодорожка, а жители Сокола получат новую площадь
Глава Липецка пригрозила подрядчикам мэрии лично принимать объекты благоустройства в эксплуатацию.
Сегодня Евгения Уваркина проинспектировала сразу несколько объектов благоустройства. О том, что увидела глава Липецка на проспекте Победы, GOROD48 уже сообщил читателям.
Огрехи проекта 2017 года проработки, неучтенные инженерами подземные коммуникации и перенос сетей ресурсоснабжающими и телекоммуникационными организациями не позволили подрядной организации летом сдать для автомобилистов участок дороги от кольцевой развязки до улицы Механизаторов. Поэтому улицы Индустриальную, Вторую Индустриальную (не приспособленные для нынешнего трафика, они 14 марта стали вынужденными дублерами закрытого на реконструкцию проспекта) и Папина автомобилисты будут юзать и в августе, и в сентябре. Уже раз обжегшись на сделанном в марте опрометчивом обещании накатать на этом участке новую дорогу к июню, представитель ООО «ТК Руслан-1» Алексей Огневой сообщил мэру, что движения автотранспорта по проспекту Победы будет возобновлено к 1 октября.
С проспекта Победы Евгения Уваркина переместилась на улицу Водопьянова. Здесь тамбовское ООО «Аркс 7» капитально ремонтирует автомобильную дорогу и строит вторую очередь сквера на нечетной ее стороне.
Тамбовчане подрядились к 1 сентября за 107 942 420 рублей демонтировать часть разрушенного старого бортового камня и установить новый, выровнять люки колодцев и ливневок в уровень с дорогой, заменить старый асфальт на новый, в районе остановок - уложить плитку. В настоящее время новым асфальтом уже пользуются автомобилисты. Сегодня в ночь работники «Липецкгорсвета» срезали П-образные металлические опоры светофоров на перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова и Папина, установив пять новых объектов.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов выглядел довольным, ведь именно он ранее был директором «Липецкгорсвета» и, очевидно, дал возможность этому предприятию подзаработать на муниципальном контракте. Он сообщил Евгении Уваркиной, что к тамбовчанам у него была всего лишь одна претензия - они уложили некачественный асфальт в районе остановки «Музучилище». Но к сегодняшнему дню подрядчик исправил брак.
- Я буду лично проверять эту улицу! Наша задача - позволить подрядчикам уходить с объектов без претензий, - пригрозила кураторам дорожного строительства Евгения Уваркина.
Дорожникам предстоит еще заменить светофорные объекты, 311 дорожных знаков, смонтировать 670 метров пешеходного ограждения и нанести почти 10 километров дорожной разметки на ремонтируемом участке улицы от дома №6А по проспекту Победы до дома №45 по улице Водопьянова. Параллельно Евгения Уваркина желает привести в единую стилистику сопряженные с остановками объекты торговли. Их нынешнее состояние мэр считает безобразным. Как и вольную уличную торговлю дарами садов и огородов, раскинувшуюся вдоль дорожки, по которой от остановки «Дом художника» ходят домой жители 15 микрорайона.
- Мы не забыли про бабулек. Сейчас мы ведем переговоры с местным предпринимательским сообществом насчет организации для тех, кто торгует излишками своих продуктов, небольшого мини-рынка, - говорит Евгения Уваркина.
Мэра тут же дергает за рукав пожилой велосипедист. Он показывает главе Липецка на сделанную годом ранее велодорожку в новом сквере вдоль улицы Водопьянова и, ссылаясь на ответ предыдущего председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, говорит, что чиновник счел ее пешеходной дорожкой.
- Поэтому Воронин у нас уже и не работает! - находчиво реагирует на слова липчанина Евгения Уваркина и тут же дает указание новому председателю этого ведомства Дергунову нанести на асфальт велодорожки соответствующую разметку (так как нынешнего и прежнего председателей департамента зовут Николаями Николаевичами, чиновники тут решили называть Дергунова Николаем Николаевичем Вторым).
Работники ООО «Аркс 7» уже почти дотянули новую очередь сквера до остановки «Дом художника». Теперь задача строителей соединить ее с уже имеющимися и, как выяснилось, весьма востребованными, тротуаром и велодорожкой, построенными в 2019 году. Тут появятся лавочки и мусорные урны.
С улицы Водопьянова глава Липецка переехала на Сокол. Первый объект, на который она прибыла, улица Баумана.
Воронежское ООО «Дорожник» получило на реконструкцию 1,6 километров этой улицы 195 миллионов рублей. Строители расширят ее до четырех полос. Таким образом так называемое бутылочное горлышко (сужение проезжей части, создававшее пробки) уйдет в прошлое. Срок сдачи объекта - декабрь этого года.
Но понятно, что Евгения Уваркина хотела бы получить готовый к эксплуатации объект раньше. Например, к 41-й школе нужно будет как-то добираться ее ученикам. Поэтому пока дорога в ремонте, два департамента - образования и транспорта - получили срочную задачу обеспечить подвоз на специальном автобусе к школе детей с 1 сентября.
По словам главного строителя мэрии Сергея Алпатова, сами дорожники уже подготовили 60% старого основания дороги к расширению. Но работы по нанесению выравнивающего слоя асфальта тормозят ресурсоснабжающие организации, которые меняют или переносят свои сети. Так, ЛГЭК сумел к этому дню перенести один свой канализационный коллектор из трех. Газовики поменяли половину своих труб. Полностью завершил свои работы только Ростелеком.
- К 15 августа сетевики с дороги уйдут, - пообещал Сергей Алпатов мэру.
В свою очередь, представитель подрядной дорожной организации сообщил Евгении Уваркиной возобновить движение автотранспорта по Баумана к концу октября.
На улице Баумана подрядчик давно срезал весь старый асфальт, демонтировал опоры освещения и бордюры, подготовил к расширению 400 метров старой дороги.
От места раскопок на улице Баумана до спонтанно попавшей в этом году под благоустройство площади Заводской чиновники мэрии дошли пешком. В мае во время очередного объезда Евгения Уваркина назвала назвала ее состояние «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году и слово свое сдержала.
Конечно, это место еще остается шанхаем, каким несколько лет назад увидела Липецк председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, но весь бедлам с улицы Баумана уже не виден. Бардак остался за стенами торговых объектов, которыми площадь обросла как собака репьями. Местные арендаторы, наплевав на все приличия и даже на городские Правила благоустройства, вовсе не заботились о внешнем виде своих объектов торговли, состоянии подходов и подъездов к ним. Но, возможно, все скоро изменится.
так тут было в мае
Глава Липецка впихнула реконструкцию Заводской площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 36,3 миллиона рублей автомобильную дорогу и прилегающую территорию к ТРЦ «Радуга» и другим торговым объектам первой линии делает ООО «Аркс 7». К сегодняшнему дню с 730 метров дороги снят старый асфальт и на его месте появился первый выравнивающий слой нового. Уже на следующей неделе, по словам Николая Дергунова, вся дорога будет укатана еще одним, финишным, слоем износостойкого асфальтобетона марки ЩМА. С одной стороны дороги уже установлены новые светильники, между которыми нет проводов. Чистое небо обеспечила укладка кабеля под землю. По обе стороны дороги тротуары вымостят крупноформатной плиткой и на Заводской площади она уже почти уложена.
Единственное, что в этот раз раздосадовало Евгению Уваркину, - продолжающаяся «самостийность» коммерсантов. Так, владелец «Радуги» начал без согласования с мэрией пристраивать к ТРЦ пристройку, забрав под нее значительную часть тротуара.
такой самострой, создавший площади Заводской плохую репутацию, будет, по словам мэра, снесен
- Мы хотим, чтобы предприниматели согласовывали с главным архитектором Липецка свои проекты, - заметила Евгения Уваркина. - Благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на них работают. Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.
Огрехи проекта 2017 года проработки, неучтенные инженерами подземные коммуникации и перенос сетей ресурсоснабжающими и телекоммуникационными организациями не позволили подрядной организации летом сдать для автомобилистов участок дороги от кольцевой развязки до улицы Механизаторов. Поэтому улицы Индустриальную, Вторую Индустриальную (не приспособленные для нынешнего трафика, они 14 марта стали вынужденными дублерами закрытого на реконструкцию проспекта) и Папина автомобилисты будут юзать и в августе, и в сентябре. Уже раз обжегшись на сделанном в марте опрометчивом обещании накатать на этом участке новую дорогу к июню, представитель ООО «ТК Руслан-1» Алексей Огневой сообщил мэру, что движения автотранспорта по проспекту Победы будет возобновлено к 1 октября.
С проспекта Победы Евгения Уваркина переместилась на улицу Водопьянова. Здесь тамбовское ООО «Аркс 7» капитально ремонтирует автомобильную дорогу и строит вторую очередь сквера на нечетной ее стороне.
Тамбовчане подрядились к 1 сентября за 107 942 420 рублей демонтировать часть разрушенного старого бортового камня и установить новый, выровнять люки колодцев и ливневок в уровень с дорогой, заменить старый асфальт на новый, в районе остановок - уложить плитку. В настоящее время новым асфальтом уже пользуются автомобилисты. Сегодня в ночь работники «Липецкгорсвета» срезали П-образные металлические опоры светофоров на перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова и Папина, установив пять новых объектов.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов выглядел довольным, ведь именно он ранее был директором «Липецкгорсвета» и, очевидно, дал возможность этому предприятию подзаработать на муниципальном контракте. Он сообщил Евгении Уваркиной, что к тамбовчанам у него была всего лишь одна претензия - они уложили некачественный асфальт в районе остановки «Музучилище». Но к сегодняшнему дню подрядчик исправил брак.
- Я буду лично проверять эту улицу! Наша задача - позволить подрядчикам уходить с объектов без претензий, - пригрозила кураторам дорожного строительства Евгения Уваркина.
Дорожникам предстоит еще заменить светофорные объекты, 311 дорожных знаков, смонтировать 670 метров пешеходного ограждения и нанести почти 10 километров дорожной разметки на ремонтируемом участке улицы от дома №6А по проспекту Победы до дома №45 по улице Водопьянова. Параллельно Евгения Уваркина желает привести в единую стилистику сопряженные с остановками объекты торговли. Их нынешнее состояние мэр считает безобразным. Как и вольную уличную торговлю дарами садов и огородов, раскинувшуюся вдоль дорожки, по которой от остановки «Дом художника» ходят домой жители 15 микрорайона.
- Мы не забыли про бабулек. Сейчас мы ведем переговоры с местным предпринимательским сообществом насчет организации для тех, кто торгует излишками своих продуктов, небольшого мини-рынка, - говорит Евгения Уваркина.
Загрузка плеера
Мэра тут же дергает за рукав пожилой велосипедист. Он показывает главе Липецка на сделанную годом ранее велодорожку в новом сквере вдоль улицы Водопьянова и, ссылаясь на ответ предыдущего председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, говорит, что чиновник счел ее пешеходной дорожкой.
- Поэтому Воронин у нас уже и не работает! - находчиво реагирует на слова липчанина Евгения Уваркина и тут же дает указание новому председателю этого ведомства Дергунову нанести на асфальт велодорожки соответствующую разметку (так как нынешнего и прежнего председателей департамента зовут Николаями Николаевичами, чиновники тут решили называть Дергунова Николаем Николаевичем Вторым).
Работники ООО «Аркс 7» уже почти дотянули новую очередь сквера до остановки «Дом художника». Теперь задача строителей соединить ее с уже имеющимися и, как выяснилось, весьма востребованными, тротуаром и велодорожкой, построенными в 2019 году. Тут появятся лавочки и мусорные урны.
С улицы Водопьянова глава Липецка переехала на Сокол. Первый объект, на который она прибыла, улица Баумана.
Загрузка плеера
Воронежское ООО «Дорожник» получило на реконструкцию 1,6 километров этой улицы 195 миллионов рублей. Строители расширят ее до четырех полос. Таким образом так называемое бутылочное горлышко (сужение проезжей части, создававшее пробки) уйдет в прошлое. Срок сдачи объекта - декабрь этого года.
Но понятно, что Евгения Уваркина хотела бы получить готовый к эксплуатации объект раньше. Например, к 41-й школе нужно будет как-то добираться ее ученикам. Поэтому пока дорога в ремонте, два департамента - образования и транспорта - получили срочную задачу обеспечить подвоз на специальном автобусе к школе детей с 1 сентября.
По словам главного строителя мэрии Сергея Алпатова, сами дорожники уже подготовили 60% старого основания дороги к расширению. Но работы по нанесению выравнивающего слоя асфальта тормозят ресурсоснабжающие организации, которые меняют или переносят свои сети. Так, ЛГЭК сумел к этому дню перенести один свой канализационный коллектор из трех. Газовики поменяли половину своих труб. Полностью завершил свои работы только Ростелеком.
- К 15 августа сетевики с дороги уйдут, - пообещал Сергей Алпатов мэру.
В свою очередь, представитель подрядной дорожной организации сообщил Евгении Уваркиной возобновить движение автотранспорта по Баумана к концу октября.
На улице Баумана подрядчик давно срезал весь старый асфальт, демонтировал опоры освещения и бордюры, подготовил к расширению 400 метров старой дороги.
От места раскопок на улице Баумана до спонтанно попавшей в этом году под благоустройство площади Заводской чиновники мэрии дошли пешком. В мае во время очередного объезда Евгения Уваркина назвала назвала ее состояние «безобразием», пообещав обновить ее уже в этом году и слово свое сдержала.
Загрузка плеера
Конечно, это место еще остается шанхаем, каким несколько лет назад увидела Липецк председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, но весь бедлам с улицы Баумана уже не виден. Бардак остался за стенами торговых объектов, которыми площадь обросла как собака репьями. Местные арендаторы, наплевав на все приличия и даже на городские Правила благоустройства, вовсе не заботились о внешнем виде своих объектов торговли, состоянии подходов и подъездов к ним. Но, возможно, все скоро изменится.
так тут было в мае
Глава Липецка впихнула реконструкцию Заводской площади - от Сокольского путепровода до улицы имени Пожарского - в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 36,3 миллиона рублей автомобильную дорогу и прилегающую территорию к ТРЦ «Радуга» и другим торговым объектам первой линии делает ООО «Аркс 7». К сегодняшнему дню с 730 метров дороги снят старый асфальт и на его месте появился первый выравнивающий слой нового. Уже на следующей неделе, по словам Николая Дергунова, вся дорога будет укатана еще одним, финишным, слоем износостойкого асфальтобетона марки ЩМА. С одной стороны дороги уже установлены новые светильники, между которыми нет проводов. Чистое небо обеспечила укладка кабеля под землю. По обе стороны дороги тротуары вымостят крупноформатной плиткой и на Заводской площади она уже почти уложена.
Единственное, что в этот раз раздосадовало Евгению Уваркину, - продолжающаяся «самостийность» коммерсантов. Так, владелец «Радуги» начал без согласования с мэрией пристраивать к ТРЦ пристройку, забрав под нее значительную часть тротуара.
такой самострой, создавший площади Заводской плохую репутацию, будет, по словам мэра, снесен
- Мы хотим, чтобы предприниматели согласовывали с главным архитектором Липецка свои проекты, - заметила Евгения Уваркина. - Благоустройство территории не может и не должно проводиться без активного участия предпринимателей, которые на них работают. Это позволяет не только снизить нагрузку на бюджет, но и добиться качественно иных результатов.