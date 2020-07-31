Общество

8 минут назад

Посреди проспекта Победы будут расти кусты

1 173
#проспект Победы #реконструкция
Посреди проспекта Победы будут расти кусты

Так лысую от зелени дорогу хотят сделать более живой. Проспект для движения транспорта хотят открыть уже к 1 октября.

Сегодня утром глава администрации Липецка проверила ход работ по реконструкции проспекта Победы. Во время объезда мэр Липецка рассказала о нескольких новых деталях большого ремонта.

Во-первых, посреди проезжей части на участке от Кольцевой площади до перекрестка с улицей Механизаторов появится широкая клумба. Двухметровая раздельная полоса уже обложена бордюром, там высадят травы и кустарники.

WhatsApp Image 2020-07-31 at 09.46.30.jpeg

- Так мы решили оживить магистраль. Без зелени дорога будет выглядеть лысой, - пояснила Евгения Уваркина.

Подобное «оживление» липчане несколько лет назад видели на улице Московской. Там ширина грязевой составила всего 40 см, из-за того, что почву заливали реагентами кусты погибли. На опыте этой ошибки разделительно-озеленительную полосу на проспекте Победы сделают в 5 раз шире.

Во-вторых, решился вопрос с плиткой. Первоначальный вариант мощения тротуара показался Евгении Уваркиной слишком скучным. Она предлагала поменять стандартные «кирпичики» на крупноформатную плитку. Но это, как просчитали специалисты, привело бы к увеличению затрат. Поэтому было решено замостить тротуар плиткой повеселее - «кирпичиками» двух тонов. При этом варианте дополнительного финансирования не потребовалось.

WhatsApp Image 2020-07-31 at 09.48.37.jpeg

В-третьих, на проспекте установят несколько «умных» светофоров. Техника сможет сама отслеживать дорожную ситуацию и переключать режимы движения так, чтобы избежать пробок. За светофорами и их решениями будут следить онлайн в центре организации дорожного движения.

И о сроках. Дорожное покрытие на проезжей части подрядчик обещает уложит до сентября. Пуск общественного транспорта по участку реконструкции запланирован к 1 октября.
1 173
#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как на 19-м,

4 минуты назад
на ул.Московская?
ответить

Еще в рубрике

Госдолг Липецкой области за полгода вырос на 13,9%
#госдолг
Госдолг Липецкой области за полгода вырос на 13,9%

20 минут назад

Общество
В Липецкой области запретили отстреливать молодых оленей
#охота #отстрел
4
В Липецкой области запретили отстреливать молодых оленей

44 минуты назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
12
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:07

Общество
Липецкая вечЁрка: страсти по питону, сокращение бюджета и автомобили с номерами Армении
#вечерка #питон #бюджет
5
Липецкая вечЁрка: страсти по питону, сокращение бюджета и автомобили с номерами Армении

вчера, 20:20

Общество
Весной - песок, летом - мусор, осенью - листва, зимой - лед
#ливневка #дороги #благоустройство
11
Весной - песок, летом - мусор, осенью - листва, зимой - лед

вчера, 18:00

Общество
С 3 августа липчане не смогут пополнять баланс транспортной карты наличными
#транспортная карта
91
С 3 августа липчане не смогут пополнять баланс транспортной карты наличными

вчера, 17:16

Общество