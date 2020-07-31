Посреди проспекта Победы будут расти кусты

Так лысую от зелени дорогу хотят сделать более живой. Проспект для движения транспорта хотят открыть уже к 1 октября.

Сегодня утром глава администрации Липецка проверила ход работ по реконструкции проспекта Победы. Во время объезда мэр Липецка рассказала о нескольких новых деталях большого ремонта.Во-первых, посреди проезжей части на участке от Кольцевой площади до перекрестка с улицей Механизаторов появится широкая клумба. Двухметровая раздельная полоса уже обложена бордюром, там высадят травы и кустарники.- Так мы решили оживить магистраль. Без зелени дорога будет выглядеть лысой, - пояснила Евгения Уваркина.Подобное «оживление» липчане несколько лет назад видели на улице Московской. Там ширина грязевой составила всего 40 см, из-за того, что почву заливали реагентами кусты погибли. На опыте этой ошибки разделительно-озеленительную полосу на проспекте Победы сделают в 5 раз шире.Во-вторых, решился вопрос с плиткой. Первоначальный вариант мощения тротуара показался Евгении Уваркиной слишком скучным. Она предлагала поменять стандартные «кирпичики» на крупноформатную плитку. Но это, как просчитали специалисты, привело бы к увеличению затрат. Поэтому было решено замостить тротуар плиткой повеселее - «кирпичиками» двух тонов. При этом варианте дополнительного финансирования не потребовалось.В-третьих, на проспекте установят несколько «умных» светофоров. Техника сможет сама отслеживать дорожную ситуацию и переключать режимы движения так, чтобы избежать пробок. За светофорами и их решениями будут следить онлайн в центре организации дорожного движения.И о сроках. Дорожное покрытие на проезжей части подрядчик обещает уложит до сентября. Пуск общественного транспорта по участку реконструкции запланирован к 1 октября.