Началась регистрация участников проекта «Билет в будущее» в Липецкой области

В Липецкой области стартует Федеральный проект «Билет в будущее», направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников 6–11-х классов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», его цель – формирование у подростков способности к осознанному выбору профессиональной траектории.

«Самое сложное для школьника – разобраться в собственных желаниях и стремлениях. Проект “Билет в будущее” призван помочь нашим детям определиться с выбором профессионального пути», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая позволяет им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий. На втором – их ожидают профессиональные пробы в разных сферах под руководством опытных наставников. На третьем этапе школьник получает рекомендации наставников проекта по выстраиванию индивидуальной траектории развития.

«Особенностью проекта в текущем году стала свободная регистрация детей и родителей. Мы надеемся, что такой подход позволит подключить родителей к процессу профессионального самоопределения детей», – отметила Евгения Кожевникова.

В этом году в полном цикле проекта принимают участие 78 регионов. В Липецкой области очные профориентационные мероприятия начинаются с середины августа Опыт показал, что личное общение с носителями компетенций очень важно для подростков. Школьники смогут получить профессиональные навыки по 35 компетенциям

Для этого были отобраны 13 площадок, которые оснащены современным оборудованием и соответствуют стандартам Ворлдскиллс. Школьники смогут познакомиться с приоритетными для Липецкой области профессиями не только на базе учебных заведений г. Липецка, но и г. Лебедяни, г. Ельца, г. Грязи, с. Конь-Колодезь. Региональным оператором проекта «Билет в будущее» является ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

Чтобы принять участие в проекте, нужно бесплатно зарегистрироваться на платформе. Пройти онлайн-тестирование и выбрать наиболее интересное для себя мероприятие смогут школьники из любой точки России. Для этого нужно зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/ . Это единственный электронный ресурс, зайти на который очень просто ,практически с любого устройства , даже со смартфона.

Профессиональные образовательные учреждения Липецкой области ждут учащихся школ, чтобы помочь каждому ребенку получить свой «Билет в будущее».



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