Евгения Уваркина пообещала дать отчет депутатам о своей работе в августе

А новое штатное расписание администрации Липецка, скорее всего, рассмотрит уже новый состав городского Совета.

На июльскую сессию городского Совета мэрия вторично вынесла предложение сократить доходы муниципалитета на 132 миллиона рублей - налогов на такую сумму городская казна недосчиталась из-за коронавируса. Первое слушание изменений параметров бюджета не состоялось в минувший вторник по техническим причинам: служба техподдержки горсовета не смогла обеспечить проведение онлайн-трансляции сессии. Сегодня все обошлось без эксцессов, поскольку нынешняя сессия впервые с марта прошла к обычно, без коронавирусных ограничений на свободу собраний.



Самым важным вопросом повестки дня стало обсуждение правок доходов и расходов муниципального бюджета. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что из-за ограничений экономики по причине действовавшего режима самоизоляции казна недосчиталась 132 миллионов рублей налогов.



В связи с потерями доходов мэрия предложила сократить расходы городского бюджета на 71,9 млн рублей. Под нож пошли траты на содержание аппаратов управлений органов местного самоуправления и казенных учреждений, финансирование муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям департаментов ЖКХ, департаментов образования и по физической культуре и спорту, расходы на проведение капремонтов ДК, детсадов и школ, содержание МКУ «Управление ресурсного обеспечения».



Уменьшено финансирование строительства школы по улице 50 лет НЛМК на 23 млн рублей при одновременном увеличении средств на подготовку школы к образовательному процессу на 5,1 млн за счет экономии по торгам. Сложившиеся в результате экономии по торгам бюджетные ассигнования в размере 12,8 млн рублей предлагают направить МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» на услуги связи и обслуживание системы видеонаблюдения (2,3 млн рублей); МБУ «Липецкгорсвет» в рамках благоустройства Липецка (8,3 млн рублей); валку деревьев и вырезку самосева в поселке «Радужный» (2 млн рублей).



- На протяжении года мы видим высокие риски неисполнения ряда доходных статей городского бюджета, - сообщила Татьяна Григорова.



Городская казна рискует недополучить 450 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов. Поэтому мэрия рассматривает все расходы приоритетно, чтобы выполнять первоочередные обязательства перед липчанами.



- Все ранее запланированные социальные программы и национальные проекты будут в этом году исполнены полностью, - заверила депутатов Татьяна Григорова.



Депутат Александр Ушаков попенял мэрии на зависимость бюджета Липецка от дотаций, субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Однако Татьяна Григорова это проблемой не считает. Муниципалитет активно участвует своим софинансированием в областных и федеральных социальных программах, причём мэрия делает это настолько успешно, что другим городам, по словам чиновницы, остаётся только завидовать Липецку.



- Со следующего года муниципалитет будет получать все доходы от упрощённой системы налогообложения и налог на профессиональный доходов (доход на самозанятых) в стопроцентном размере. Мы будем получать все сто процентов взимаемых на территории города штрафов, а не половину, как это происходит сейчас. Нам пошли навстречу в областном Совете. Это позволит увеличить собственные доходы муниципалитета, - подчеркнула председатель департамента финансов мэрии.



Депутат Николай Быковских рост доходов мэрии за счёт подачек свыше оценил критически. Ведь все получаемые из вышестоящих бюджетов средства - целевые. Их нельзя использовать на другие цели. В итоге мэрия активно тратят получаемые из региона и от правительства средства на парки, а не на тот же убитый городской электротранспорт.



В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 13,5 млрд., по расходам - 14,3 млрд., с дефицитом в сумме 838,5 млн рублей - разрыв между доходами и расходами за первое полугодие увеличился на 60 миллионов рублей, источником погашения которого станет кредит из областного бюджета.



Также депутаты рассмотрели итоги исполнения бюджета Липецка за 2019 год. В прошлом году бюджет правили 13 раз, в результате чего его собственные доходы увеличились на 350,6 млн рублей, а безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов выросли на 3,1 миллиарда. В итоге с первоначальных январские доходов бюджета в 10,8 млрд рублей казна города к концу года увеличилась до 14,3 миллиардов, а по расходам - до 15,1 миллиарда.



При обсуждении этого вопроса депутат Николай Быковских потребовал от главы Липецка отчёта работы мэрии за прошлый год. Евгения Уваркина пообещала это сделать в августе, на последней для депутатов этого созыва сессии. Также глава Липецка сообщила, что новая структура мэрии, которую она обещала предъявить парламентариям в начале года, ещё не готова. Новое штатное расписание администрации Липецка депутаты, возможно, увидят на той же августовской сессии, а может, и в сентябре - тогда обсуждать её будет уже новый состав горсовета.