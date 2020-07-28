Обсуждение экономии бюджетных средств сорвалось из-за плохой связи.

Сегодня в Липецком городском Совете во время очередной сессии депутаты собирались обсудить изменения в бюджет Липецка. Сессия проходила в онлайн-формате, однако фракция коммунистов пришла в здание горсовета в полном составе.



— Торговые центры открыты, бани открыты, а городской Совет спрятался в самоизоляции, — возмутился депутат-коммунист Николай Быковских.



Он напомнил коллегам-депутатам, которых увидел большом экране конференц-связи, что регион перешел к третьему этапу снятия ограничений, поэтому и горсовету пора возвращаться к привычному режиму работы. Спикер горсовета Александр Афанасьев из своего кабинета рекомендовал депутатам-коммунистам соблюдать социальную дистанцию и не мешать работать.



Ответить Александру Афанасьеву депутат Быковских решил лично и оправился к нему в кабинет. Их разговор, правда, никто не слышал, из-за плохой видеосвязи. После чего депутат Алина Старцева предложила перенести сессию.



— Коммунистов принципиально не слышат, — заметила Алина Старцева.



— Коллеги, меня слышно? — заволновались другие депутаты.



Между тем на сессии планировалось внести изменения в бюджет Липецка, который из-за коронавирусных ограничений тает прямо на глазах. С начала года доходная часть бюджета не досчиталась 132 миллионов рублей. По оценкам главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, к концу года налоговые потери и вовсе могут достигнуть 450 миллионов рублей.



Экономить город планирует на содержании аппаратов управлений органов местного самоуправления и казенных учреждений, финансировании муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям департаментов ЖКХ, образования и по физической культуре и спорту, расходах на проведение капремонтов учреждений культуры, по физической культуре и спорту, содержании МКУ «Управление ресурсного обеспечения».



Обсуждать такую важную тему при плохой связи депутаты не стали. Вице-спикер Николай Двугрошев предложил собрать депутатов и сотрудников мэрии в трех разных местах, чтобы таким образом снизить нагрузку на сеть, и сессию провести позже.



— Сегодняшняя 66 сессия Липецкого горсовета не состоялась из-за технических проблем. Она должна была пройти в режиме ВКС, но из-за перегруженности сети связь дала сбой. Мною принято решение перенести заседание сессии на четверг, 30 июля. Сессия пройдёт уже очно, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В зале будут находится не более 50 человек, маски пока оставим, — обрадовал истосковавшихся по парламентским дебатам коллег председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев.



