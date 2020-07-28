Общество

53 минуты назад

«Коллеги, меня слышно?!»

8 1402
#сессия #бюджет
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«Коллеги, меня слышно?!»

Обсуждение экономии бюджетных средств сорвалось из-за плохой связи.

Сегодня в Липецком городском Совете во время очередной сессии депутаты собирались обсудить изменения в бюджет Липецка. Сессия проходила в онлайн-формате, однако фракция коммунистов пришла в здание горсовета в полном составе.

— Торговые центры открыты, бани открыты, а городской Совет спрятался в самоизоляции, — возмутился депутат-коммунист Николай Быковских.

Он напомнил коллегам-депутатам, которых увидел большом экране конференц-связи, что регион перешел к третьему этапу снятия ограничений, поэтому и горсовету пора возвращаться к привычному режиму работы. Спикер горсовета Александр Афанасьев из своего кабинета рекомендовал депутатам-коммунистам соблюдать социальную дистанцию и не мешать работать.

Ответить Александру Афанасьеву депутат Быковских решил лично и оправился к нему в кабинет. Их разговор, правда, никто не слышал, из-за плохой видеосвязи. После чего депутат Алина Старцева предложила перенести сессию.

 — Коммунистов принципиально не слышат, — заметила Алина Старцева.

 — Коллеги, меня слышно? — заволновались другие депутаты.

Между тем на сессии планировалось внести изменения в бюджет Липецка, который из-за коронавирусных ограничений тает прямо на глазах. С начала года доходная часть бюджета не досчиталась 132 миллионов рублей. По оценкам главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, к концу года налоговые потери и вовсе могут достигнуть 450 миллионов рублей.

Экономить город планирует на содержании аппаратов управлений органов местного самоуправления и казенных учреждений, финансировании муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям департаментов ЖКХ, образования и по физической культуре и спорту, расходах на проведение капремонтов учреждений культуры, по физической культуре и спорту, содержании МКУ «Управление ресурсного обеспечения».

Обсуждать такую важную тему при плохой связи депутаты не стали. Вице-спикер Николай Двугрошев предложил собрать депутатов и сотрудников мэрии в трех разных местах, чтобы таким образом снизить нагрузку на сеть, и сессию провести позже. 

— Сегодняшняя 66 сессия Липецкого горсовета не состоялась из-за технических проблем. Она должна была пройти в режиме ВКС, но из-за перегруженности сети связь дала сбой. Мною принято решение перенести заседание сессии на четверг, 30 июля.  Сессия пройдёт уже очно, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В зале будут находится не более 50 человек,  маски пока оставим, — обрадовал истосковавшихся по парламентским дебатам коллег председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев.

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#сессия #бюджет
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Комментарии (8)

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123

7 минут назад
превый номер когда закроете, тоже экономия
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Коллеги

9 минут назад
Это пипец.Ачто дальше будет?
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И п

12 минут назад
Каждому депутату по питону
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Начну с себя

26 минут назад
начни с себя, зарплату получают несколько депутатов-единороссов в горсовете. Остальные - на общественных началах. В качестве компенсации канцелярский и почтовых расходов выдают по 2600 рублей в месяц. Но и это копейки, так как одно заказное письмо стоит от 50 р. и больше.
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ALEX

30 минут назад
А давайте сократим депутатов, у нас их много.
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Да нет

31 минуту назад
Партнёры, как у Крылова. Правда пока не сажали из Вас никого. Дажо за воровство с дорог тада не то шо не посадили, оставить дяпутатствать хатели. Смеху, умора. Связи нету, как кина не будя, ляктричества кончилась. Джентльмены. У дачи.... Как то так...
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Сокол

38 минут назад
Экономить за счёт департамента образования?То есть если раньше родители скидывались потому садикам и школам не выделили средств,то теперь ещё больше нужно будет отваливать?
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начни с себя

41 минуту назад
начинать надо с сокращения депутатских зарплат
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