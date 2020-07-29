Политика

59 минут назад

На выборах депутатов Липецкого горсовета зарегистрирован 71 кандидат

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#выборы #Липецкий городской Совет
На выборах депутатов Липецкого горсовета зарегистрирован 71 кандидат

В Липецкой области продолжается избирательная кампания по выборам депутатов местных советов. 

На выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов зарегистрирован уже 71 кандидат: 24 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 22 кандидата от КПРФ , 13 представителей «Единой России», шесть кандидатов от «Справедливй России», пятеро - от ЛДПР, и один самовыдвиженец. Одному кандидату-самовыдвиженцу отказано в регистрации. Об этом сообщает избирательная комиссия Липецкой области. 

По данным избиркома, 228 кандидатов прошли процедуру регистрации на выборах депутатов Советов городских и сельских поселений в районах области: от «Единой Россия» зарегистрированы 212 человек, от КПРФ - 14, от ЛДПР - один кандидат. Кроме того, в качестве кандидата в депутаты зарегистрирован один самовыдвиженец.

- Прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых на муниципальных выборах по округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения, завершится 3 августа. На проверку документов избирательным комиссиям отводится 10 дней с момента их получения. Таким образом, период регистрации продлится по 12 августа. Тогда же станут известны все кандидаты, фамилии которых будут включены в бюллетени для тайного голосования, - рассказали в пресс-службе областной избирательной комиссии.

13 сентября, в Единый день голосования, в Липецкой области пройдут выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований. В списки избирателей включены свыше 822 тысяч избирателей, или 88,5 % от их общего числа.  

Жителям региона предстоит избрать 36 депутатов Липецкого горсовета, а также шести Советов депутатов городских поселений общей численностью 98 человек (Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин) и 275 Советов депутатов сельских поселений, где вакантны 2325 мандатов. При этом в Липецке выдвинулся 251 кандидат, в остальных муниципальных образованиях - 3 653.  
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#выборы #Липецкий городской Совет

Комментарии (6)

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Электорат

6 минут назад
Опубликуйте, пожалуйста, декларации о доходах этих кандидатов в депутаты
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60+

7 минут назад
Российская партия пенсионеров ! Хотелось бы знать хоть один пенсионер состоит в энтой партии или одни пантовшики !
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Вера

11 минут назад
Скоро буду сказки рассказывать и обещалки обещать.
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Подлиза

22 минуты назад
Лишь бы не работать
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БСМП

29 минут назад
Ого.... сколько бездельников во власть рвётся!!!
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Это кто ?

29 минут назад
24 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость
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