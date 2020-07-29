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24 минуты назад

Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса

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#ТРЦ #конфликт
Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса

Александр Бабанов пока не видит «простого быстрого решения» в споре собственника ТРЦ с арендаторами.

На прошлой неделе GOROD48 опубликовал ставшую резонансной статью «Арендаторы «Европы» обратились к Путину за защитой»: арендаторы не пожелали оплачивать начисленную им в полном размере арендную плату за время простоя из-за пандемии. Предприниматели обратились к президенту страны с просьбой защитить их от неумеренных, на их взгляд, аппетитов собственников комплекса: им начислили арендную плату в полном размере за четыре месяца простоя. Они попросили президента страны или субсидировать из федерального бюджета часть арендных платежей, или внести изменения в федеральное законодательство, позволяющее арендаторам в одностороннем порядке с момента введения режима повышенной готовности или ЧС в субъекте РФ прекращать действия договоров.

У владельца «Европы» Владимира Чеботарева своя правда. Он говорит о себе как также о пострадавшем от ограничительных мер на работу бизнеса, но ни банки, ни государство владельцам ТРЦ «ничего не простил и ничего не списал». По словам собственника, он вообще готов закрыть глаза на образовавшуюся задолженность по арендной плате, но только в одном случае: если государство обнулит и его, собственника, обязательства перед ним. «Я прошу арендаторов возобновить работу. А обо всем остальном можно договориться позже».

Спустя шесть дней, как мы выяснили, ситуация по-прежнему осталась тупиковой.

За комментариями к затянувшемуся конфликту GOROD48 обратился у Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александру Бабанову.

- Ситуация, в которую попали предприниматели с одной и с другой стороны конфликта, абсолютно нова. Простого быстрого решения по ней нет. Считаю, что обоим сторонам стоило бы пойти на компромисс. Все обсуждаемо. В свою очередь, в Центре помощи «Мой бизнес» мы сформировали пул из трех адвокатов, имеющих юридическую практику в Арбитражном суде, которые помогают двадцати арендаторам «Европы» с оформлением документов и составлением исков. Но мы же и находимся в контакте и со второй стороной конфликта. Если спор хозяйствующих субъектов не разрешится в переговорах, ее придется разрешать в суде, - сказал Александр Бабанов.

Главный камень преткновения между конфликтующими - трактование 166-го ФЗ от 8 июня «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», который разрешает предпринимателям досрочно расторгать договорные отношения. Собственники ТРЦ уверены, что действие 166-го закона распространяется на договорные отношения, начиная с 8 июня, а арендаторы настаивают, что этот закон позволяет им прервать без последствий договор с момента закрытия «Европы» 28 марта.

По словам омбудсмена, в других ТРЦ Липецка между их владельцами и арендаторами таких острых противоречий нет. Собственники подписывают с малым бизнесом дополнительные соглашения, прописывая свои отношения с ними как по ситуации с ограничительными мерами по COVID-19, закрывшими ТРЦ с конца марта до середины июля, так и с учетом возможного закрытия таких объектов при приходе второй волны коронавируса.
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#ТРЦ #конфликт

Комментарии (4)

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Алексей. А

8 минут назад
В этой ситуации виноват только один человек , главный санитарный врач России. По его словам закрыли все. Пусть он теперь решает это вопрос.
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гость

9 минут назад
О чем речь товарищи??? Как это у арендаторов в других ТРЦ нет противоречий?? А Радуга, Армада, Ривьера.. такая же хрень творится.. Только вот хер собственники угадали что за простой им денюшки будут нести.. А самое интересное это бедный и несчастный господин Чеботарев, у которого денег до жопы.. А в статье он весь пострадавший.. В Европе аренда от 4-12 тысяч за м.кв. Прибедняется все..
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1234

11 минут назад
На хрена нужен этот уполномоченный. Опять дармоедов кормить из бюджета.
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Житель

11 минут назад
Вчера были и в Европе , и в Ривьере . Так вот людей в Ривьере намного больше , жизнь кипит , в Европе тухляк . Съедет Зара , бершка и конец ей точно !
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