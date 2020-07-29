Погода в Липецке

сегодня, 17:15

В Липецкой области грозы и до +30

1330
#гроза #жара
2
В Липецкой области грозы и до +30

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами, самые интенсивные дожди ожидаются 30 июля, когда через территорию региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт с запада на восток. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 июля - 22-23 градуса тепла, 31 июля температура будет в пределах нормы, а 1 августа она ещё понизится и будет на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области облачно с пояснениями, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днём кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни и грозы. Ветер западный, 5-10 м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температура ночью -  от 15 до 20 градусов тепла, днём - от +25 до +30 градусов.

В Липецке облачно с пояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью - от +16 до +18, днём она составит от +26 до +28. 

День 30 июля в Липецке стал самым теплым в 1936 году, когда воздух прогрелся до +36 градусов. Самым холодным этот день был в 2008 году - 7 градусов тепла.

1330
#гроза #жара
2

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