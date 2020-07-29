У задержанного на улице из-за неадекватного поведения 30-летнего липчанина нашли синтетический наркотик

Во время патрулирования жилого массива в Правобережном округе Липецка наряд патрульно-постовой службы заметил мужчину, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили его в дежурную часть территориального отдела. Во время личного досмотра у задержанного нашли наркотик.- 30-летний ранее судимый мужчина хранил при себе 0,55 грамма синтетического наркотика. Задержанный заявил, что купил его для личного употребления, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области..Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ».