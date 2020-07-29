Происшествия

26 минут назад

У задержанного на улице из-за неадекватного поведения 30-летнего липчанина нашли синтетический наркотик

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#нарокотики
У задержанного на улице из-за неадекватного поведения 30-летнего липчанина нашли синтетический наркотик
Во время патрулирования жилого массива в Правобережном округе Липецка наряд патрульно-постовой службы заметил мужчину, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили его в дежурную часть территориального отдела. Во время личного досмотра у задержанного нашли наркотик.

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фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

- 30-летний ранее судимый мужчина хранил при себе 0,55 грамма синтетического наркотика. Задержанный заявил, что купил его для личного употребления, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области..

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ».


290
#нарокотики

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