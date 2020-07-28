Культура

54 минуты назад

Липецкий театр откроет юбилейный сезон 100-летним спектаклем

279
#театр
1
Липецкий театр откроет юбилейный сезон 100-летним спектаклем

Как и век назад, в афише театра Толстого оказалась «Бесприданница».

На 18 сентября запланировано открытие 100-го сезона работы Липецкого государственного академического театра им. Л.Н.Толстого. Театр откроет юбилейный сезон спектаклем по пьесе Островского «Бесприданница». Художественный руководитель театра Владимир Кравченко рассказал о неслучайном выборе постановки, которая откроет сотый сезон. «Бесприданница» по Островскому была в самой первой афише театра. Труппа уже приступила к репетициям.


Известная пьеса обретет современное звучание, если усовершенствовать звуковое и световое оборудование, которое позволит спектаклю стать еще более эффектным.За решением этой задачи труппа обратилась к вице-губернатору Липецкой области.

Среди творческих задумок коллектива на этот сезон – выпуск книги, посвященной 100-летней истории Липецкого театра, создание интерактивной музейной экспозиции, новое оформление сцены.
279
#театр
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Книги будут отправлять в «обсерватор» после их выдачи липчанам
#библиотека #музей #коронавирус
8
Книги будут отправлять в «обсерватор» после их выдачи липчанам

сегодня, 10:23

Культура
Липецкие писатели на «Матизе» добрались до полярного круга
#путешествие
23
Липецкие писатели на «Матизе» добрались до полярного круга

17.07.2020 14:49

Культура
Министерство науки отметило краеведческий проект студента из Липецка
#краеведение #наука
3
Министерство науки отметило краеведческий проект студента из Липецка

16.07.2020 10:48

Культура
Театральный сезон закроют онлайн
#театр
1
Театральный сезон закроют онлайн

02.07.2020 15:39

Культура
COVID не проблема: липецкие писатели проедут более 7`000 км по регионам России
#коронавирус #литература #путешествие
22
COVID не проблема: липецкие писатели проедут более 7`000 км по регионам России

30.06.2020 11:22

Культура
В Ельце пройдет «ХудожникФест»
#фестиваль #творчество
1
В Ельце пройдет «ХудожникФест»

06.06.2020 16:27

Культура