Липецкий театр откроет юбилейный сезон 100-летним спектаклем

Как и век назад, в афише театра Толстого оказалась «Бесприданница».

На 18 сентября запланировано открытие 100-го сезона работы Липецкого государственного академического театра им. Л.Н.Толстого. Театр откроет юбилейный сезон спектаклем по пьесе Островского «Бесприданница». Художественный руководитель театра Владимир Кравченко рассказал о неслучайном выборе постановки, которая откроет сотый сезон. «Бесприданница» по Островскому была в самой первой афише театра. Труппа уже приступила к репетициям.





Известная пьеса обретет современное звучание, если усовершенствовать звуковое и световое оборудование, которое позволит спектаклю стать еще более эффектным.За решением этой задачи труппа обратилась к вице-губернатору Липецкой области.



Среди творческих задумок коллектива на этот сезон – выпуск книги, посвященной 100-летней истории Липецкого театра, создание интерактивной музейной экспозиции, новое оформление сцены.