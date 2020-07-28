Липчанка нашла клатч в такси и отправилась кутить

Девушка «удачно» съездила и решила промотать чужие деньги в ночном кафе.

Мировой судья СУ №18 Советского района Липецка вынесла приговор обвиненной в мошенничестве девушке-менеджеру. Липчанка призналась в том, что воспользовалась случаем и выпотрошила чужую банковскую карту, покупая пиво, сигареты и косметику.



Как установил суд, преступление было совершено ночью 13 февраля. Вечером 12 февраля компания друзей отдыхала в кафе «Вобла». Ближе к полуночи двое парней решили прогуляться до ДС «Звездный», где через приложение вызвали такси. Во время поездки у приятелей произошел конфликт с таксистом, и пассажиры спешно пересели в другую машину. Тогда никто не заметил, что в первой машине оставили мужской клатч с банковскими картами.



Примерно через полчаса эта же машина приехала за пассажиркой. Когда девушка выходила из такси, ей в ноги выпала мужская сумка. В своих показаниях липчанка утверждает, что водитель уехал настолько быстро, что она не успела опомниться и сообщить о находке. Дозвониться до таксиста ей не удалось Оставшись наедине с сумочкой, девушка открыла ее. В клатче лежали документы на машину, паспорт гражданина Украины и разные банковские карты.



Липчанка увидела, что одна из них оборудована меткой бесконтактной оплаты покупок до 1 000 рублей. Девушка не устояла перед соблазном и отправилась кутить в кафе «Бархат». Там она совершила несколько покупок, приобретая разливное пиво и сигареты. Аналогичный набор взяла и в другом филиале сети. Свой криминальный вояж девушка завершила в круглосуточном продуктовом магазине, где закупилась сладостями, деликатесами и косметикой. Приехав домой, липчанка все продукты и пиво выпила и съела. Утром она решила отвезти сумку владельцу, но по адресу, указанному в паспорте, ей никто дверь не открыл. А владелец сумки всю ночь получал смс о списании денег с карты и к утру заблокировал счет. Девушка успела прокутить 6 025 рублей. Мошенницу быстро вычислили по записям с камер в магазине.



Суд наказал липчанку исправительными работами в течение 4 месяцев с удержанием 10% заработка.