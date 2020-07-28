Происшествия

сегодня, 13:24

Липчанка нашла клатч в такси и отправилась кутить

7 2238
#такси #мошенничество #банковская карта
Липчанка нашла клатч в такси и отправилась кутить

Девушка «удачно» съездила и решила промотать чужие деньги в ночном кафе.

Мировой судья СУ №18 Советского района Липецка вынесла приговор обвиненной в мошенничестве девушке-менеджеру. Липчанка призналась в том, что воспользовалась случаем и выпотрошила чужую банковскую карту, покупая пиво, сигареты и косметику.

Как установил суд, преступление было совершено ночью 13 февраля. Вечером 12 февраля компания друзей отдыхала в кафе «Вобла». Ближе к полуночи двое парней решили прогуляться до ДС «Звездный», где через приложение вызвали такси. Во время поездки у приятелей произошел конфликт с таксистом, и пассажиры спешно пересели в другую машину. Тогда никто не заметил, что в первой машине оставили мужской клатч с банковскими картами.

Примерно через полчаса эта же машина приехала за пассажиркой. Когда девушка выходила из такси, ей в ноги выпала мужская сумка. В своих показаниях липчанка утверждает, что водитель уехал настолько быстро, что она не успела опомниться и сообщить о находке. Дозвониться до таксиста ей не удалось Оставшись наедине с сумочкой, девушка открыла ее. В клатче лежали документы на машину, паспорт гражданина Украины и разные банковские карты.

Липчанка увидела, что одна из них оборудована меткой бесконтактной оплаты покупок до 1 000 рублей. Девушка не устояла перед соблазном и отправилась кутить в кафе «Бархат». Там она совершила несколько покупок, приобретая разливное пиво и сигареты. Аналогичный набор взяла и в другом филиале сети. Свой криминальный вояж девушка завершила в круглосуточном продуктовом магазине, где закупилась сладостями, деликатесами и косметикой. Приехав домой, липчанка все продукты и пиво выпила и съела. Утром она решила отвезти сумку владельцу, но по адресу, указанному в паспорте, ей никто дверь не открыл. А владелец сумки всю ночь получал смс о списании денег с карты и к утру заблокировал счет. Девушка успела прокутить 6 025 рублей. Мошенницу быстро вычислили по записям с камер в магазине.

Суд наказал липчанку исправительными работами в течение 4 месяцев с удержанием 10% заработка.
7 2238
#такси #мошенничество #банковская карта

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Москаль и ватник

6 минут назад
Правильно бандеровцев наказала,все равно деньги из госдепа сша получены
ответить

Подлиза

45 минут назад
Потратила ту сумму , что полагается за вознаграждение.? Да ,здравствует наш самый гуманный суд
ответить

Курятник

50 минут назад
Один всю ночь смс получал и не блокировал, а вторая всю ночь пропила и проела, а утром оба похмелиться решили...она паспорт за 2 рябчика возвратить и поднахреначиться повторно, а он пустой картой расплатиться в пивнухе не смог и заблокировать решил. Трибуновская клиентура короче говоря))
ответить

Урка

58 минут назад
Могла бы и меня позвать
ответить

.

сегодня, 13:47
на пиво и сигареты девушке надо в барделе зарабатывать
ответить

Чеснок

сегодня, 13:41
И косметику тоже съела? Куда ж мы катимси?
ответить

рiдна Укроiна

сегодня, 13:33
Добро пожаловать в русский мир
ответить

Еще в рубрике

Водитель «семерки» погиб в двойном столкновении под Липецком
#ДТП
8
Водитель «семерки» погиб в двойном столкновении под Липецком

сегодня, 12:18

Происшествия
В Липецке опрокинулся мотоцикл, водитель сбежал, пассажиры получили травмы
#авария #ДТП
4
В Липецке опрокинулся мотоцикл, водитель сбежал, пассажиры получили травмы

сегодня, 09:50

Происшествия
В двойном ДТП у «Нефтебазы» пострадала 24-летняя девушка
#ДТП
33
В двойном ДТП у «Нефтебазы» пострадала 24-летняя девушка

сегодня, 09:28

Происшествия
Пенсионер утонул в Долгоруковском районе
#происшествия на воде
7
Пенсионер утонул в Долгоруковском районе

сегодня, 08:52

Происшествия
Автобус догнал легковушку на площади Мира
#ДТП #автобус
28
Автобус догнал легковушку на площади Мира

вчера, 15:47

Происшествия
Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину»
#питон #кража
41
Обворованный липчанин: «Змею жалко больше, чем Кристину»

вчера, 12:20

Происшествия