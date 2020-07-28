Кинотеатры Липецка не погибли от коронавируса и соскучились по зрителям

Скоро в кинотеатрах Липецка снова начнутся сеансы. Сейчас кинотеатры готовятся к соблюдению санитарных требований и составляют репертуар на первые недели работы. Кризис отрасли, вызванный коронавирусными ограничениями, кинотеатры перенесли благодаря государственной поддержке.

1 августа в Москве возобновляется работа кинотеатров. В липецких кинотеатрах с белой завистью смотрят на московских коллег и все ждут, когда и им разрешат принять зрителей. В половине кинотеатров Липецка GOROD48 заявили, что пока разрешения на возобновление работы им не выдали ни управление культуры, ни региональный Роспотребнадзор. Судя по настроению главного санитарного врача Липецкой области, местным кинотеатрам осталось ждать недолго.

- Кинотеатры Липецка смогут возобновить работу после того, как получат от нас соответствующее предписание. Пока мы смотрим на общую эпидемиологическую ситуацию, но ориентируемся на 1 августа, - рассказал GOROD48 глава Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимир Бондарев.



А все ли кинотеатры Липецка выйдут с «карантина»? Корреспондентам GOROD48 удалось поговорить с представителями большинства из них. Можно с уверенностью сказать: кино будет!



- Пандемия стала большим ударом по отрасли. Думаю, что наш рынок с учетом «больших каникул» просядет, в целом, на 50-60% за год. Конечно, в особо сложной ситуации окажутся те кинотеатры, которые не смогли договориться о снижении или отсрочки арендной платы на время простоя, - говорит исполнительный директор сети кинотеатров «Вики синема» (ТРЦ «Малибу») Кирилл Фёдоров. - Нам, к счастью, удалось найти компромисс с арендодателем. Кроме того, хорошо помогла государственная поддержка. За время простоя мы никого не уволили.



- Да, государственная поддержка сработала. Мы получали субсидии для выплаты зарплаты сотрудникам на эти месяцы, и нам удалось сохранить персонал, - рассказывает управляющая кинотеатром «Киномакс» (ТРЦ «Ривьера») Светлана Редкозубова. - Мы понимаем, что зрители соскучились по кино на большом экране, что они готовы идти в кино. Поэтому поднимать цены на билеты мы не планируем. Но не стоит забывать, что сейчас, в принципе, все дорожает.



- Кинопрокатная деятельность будет выходить из кризиса дольше остальных сегментов бизнеса, и, прежде всего, из-за отсутствия контента. Сегодня большинство студий не только переносят релизы готовых фильмов (таких, как новая серия Джеймса Бонда или «Черная вдова» Marvel), но и отменяют съемки проектов, находящихся в запуске. Это относится и к кино, и к сериалам. Каждый такой проект — это сложная логистическая цепочка, восстановить работу, просто отжав кнопку «пауза», не получится. Кое-что из остановленного наверняка будет отменено или перенесено на более поздний срок, - считает управляющая кинотеатром «Флинт» Инна Швырева. - Персонал, несмотря на эти «каникулы», мы сохранили в полном объеме. Это удалось сделать, в том числе, благодаря поддержке государства. Что касается цены билетов, то мы оставим ее той же, что до эпидемии.



В ожидании разрешения Роспотребнадзора, кинотеатры готовятся к приему зрителей. Нужно соблюсти все санитарные требования.

- Мы понимаем, что зрительский поток уменьшится еще и за счет соблюдения нормативных требований по коронавирусу. Нашей индустрии предписано соблюдать масочный режим, иметь запас антисептиков и проводить регулярную уборку зрительных залов. Кроме того, залы мы можем заполнять не более чем наполовину. Будем рассаживать зрителей в шахматном порядке, с соблюдением норм социальной дистанции. Исключение разрешено сделать только для семей. Интервалы между сеансами составят не менее 30 минут. Это, конечно, сократит общее число сеансов. Но, несмотря на это, мы запускаем кинотеатр с учетом всех требований, - рассказала о подготовке «Флинта» Инна Швырёва.



Громких премьер в начале августа липчанам ждать не стоит. Репертуар составят, исходя из того, что покажут в Москве. Что символично, в первую неделю работы кинозалов планируется запуск фильма «Хэппи-энд» (12+). Кроме того, в Липецке на большом экране покажут семейную приключенческую драму «Лесси. Возвращение домой»(12+), экш-комедию «Мой шпион»(12+), триллер «Морские паразиты» (18+), комедию «Номер 1» (12+), ужастик «Отдай свою душу»(18+) и приключенческий триллер «Побег из Претории» (16+).



В липецких кинотеатрах считают, что онлайн-кино конкуренцию им не составит. «Наша отрасль — это совершено иной уровень сервиса, это атмосфера. Сравнивать онлайн-кинотеатр и традиционный кинотеатр все равно, что сравнивать домашний ужин и поход в кафе. Это две разные истории», - говорят кинопрокатчики.





