Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
39 минут назад
Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине
В редакцию GOROD48 с жалобой на затор обратились сразу несколько водителей.
— Водители грузовиков совсем обнаглели: стоят на встречке на проезжей части. И всем такая ситуация безразлична, — поделился своими переживаниями липчанин, простоявший в заторе.
Его коллега по несчастью плелся от самого КТЗ. И по его наблюдениям, такая ситуация наблюдалась самого утра. А причиной стали брошенные на повороте к таможне грузовики.
