Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине

В редакцию GOROD48 с жалобой на затор обратились сразу несколько водителей.

В течение 24 февраля в Липецке на повороте с Товарного проезда на Трубный наблюдалась ненормальная дорожная ситуация — выезд из города был затруднен из-за скопившихся фур, и выехали они на встречную полосу!— Водители грузовиков совсем обнаглели: стоят на встречке на проезжей части. И всем такая ситуация безразлична, — поделился своими переживаниями липчанин, простоявший в заторе.Его коллега по несчастью плелся от самого КТЗ. И по его наблюдениям, такая ситуация наблюдалась самого утра. А причиной стали брошенные на повороте к таможне грузовики.