Происшествия
233
39 минут назад
1

Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине

В редакцию GOROD48 с жалобой на затор обратились сразу несколько водителей.

В течение 24 февраля в Липецке на повороте с Товарного проезда на Трубный наблюдалась ненормальная дорожная ситуация — выезд из города был затруднен из-за скопившихся фур, и выехали они на встречную полосу!

2026-02-24 19.39.07.jpg

— Водители грузовиков совсем обнаглели: стоят на встречке на проезжей части. И всем такая ситуация безразлична, — поделился своими переживаниями липчанин, простоявший в заторе.

2026-02-24 19.38.53.jpg

Его коллега по несчастью плелся от самого КТЗ. И по его наблюдениям, такая ситуация наблюдалась самого утра. А причиной стали брошенные на повороте к таможне грузовики.

image_2026-02-24_16-56-53.png
ПДД
фуры
0
1
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
19 минут назад
Ого, проезжал в 5:00 утра, увидев это, сильно поразился данному безобразию. И в течении дня никто не попытался разрулить ситуацию
Ответить
