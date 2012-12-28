Все новости
Общество
1203
сегодня, 14:18
18

В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС

Об этом депутатам горсовета сообщил заместитель начальника УМВД России по Липецку Юрий Кобзев.

Сегодня об итогах работы УМВД России по Липецку за прошлый год депутатам городского Совета рассказал заместитель руководителя ведомства, полковник полиции Юрий Кобзев.

Отчет Юрия Кобзева был краток, но изобиловал цифрами. В прошлом году в райотделах полиции зарегистрировано 157 тысяч разных обращений горожан — на 10% меньше, чем в 2024 году. Сами же полицейские зарегистрировали 6 317 преступлений — на 12,1% меньше, чем годом ранее. 121 из них были совершены иностранцами и лицами без гражданства.

В Липецке на 16,5% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Убийств или покушений на них, например, стало меньше за год на 38,5%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 19,3%. В 2,3 раза снизилось количество изнасилований (в прошлом году было зарегистрировано всего три таких преступления). В 3,2 раза сократилось число квартирных краж.

А еще в Липецке стали меньше пить. Заместитель начальника УМВД России по Липецку сообщил об уменьшении на треть количества преступлений, совершенных под влиянием алкоголя. Сократилось в 1,6 раза число криминальных деяний в быту.

Городская полиция пресекла 481 преступление экономической и налоговой направленности, участвовала в раскрытии 569 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержала 176 находящихся в розыске, нашла 33 без вести пропавших.

В прошлом году в Липецке зафиксированы 482 аварии, в которых 26 человек погибли и еще 569 получили травмы разной степени тяжести. Полковник полиции отметил, что ежедневно сотрудники ДПС ловят 2-3 пьяных водителя. Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителей правил дорожного движения 26 600 тысяч протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более чем на 41 миллион рублей.

Депутат Вера Урываева выразила несогласие с некоторыми профилактическими мерами Госавтоинспекции:

— Зачем вы заранее объявляете о рейдах на дорогах? Это же не на молитву призывают! Надо, наоборот, больше выявлять правонарушений, больше наказывать виновных. А то ведь как рассуждает водитель: «Сегодня рейд, сегодня я не выпью, хорошо, а завтра напьюсь!».

Полковник полиции сообщил о росте подростковой преступности. Несовершеннолетние совершили 131 преступление — на 26 больше, чем в 2024 году. Дети и подростки оказались виновными в 82 ДТП, в которых один ребенок погиб (86 их участников получили травмы).

В прошлом году в 1 055 массовых мероприятиях, светских и религиозных праздниках, прошедших в Липецке, участвовали более 600 000 человек. Праздники охраняли четыре тысячи сотрудников полиции. Кстати, уличная преступность в Липецке сократилась на 24,4%.

Спикера горсовета Евгению Фрай поразил рост подростковой преступности и то, что полиция в прошлом году составила 1 129 административных протоколов о неисполнении родительских обязанностей. Юрий Кобзев добавил, что не все семьи, в которых выросли юных преступники, можно назвать неблагополучными, посетовал на недостаток воспитательных мер в школах, пообещав в этом году усилить профилактическую работу полиции в стенах общеобразовательных учреждений.

Депутат Алина Теперик спросила у полковника полиции, почему в ее избирательном округе (улицы Вермишева, Берзина, Космонавтов, Филипченко, Звездная, 9-й микрорайон) липчане почти не видят сотрудников патрульно-постовой службы?

Юрий Кобзев назвал кадровую ситуацию с ППС крайне тяжелой:

— Во всех округах ситуация приблизительно одна и та же. В ППС большой процент некомплекта. Зачастую два-три наряда выходит на патрулирование в день или в ночь во всем Липецке. Пока люди к нам не очень спешат. Молодых парней, очевидно, не устраивает зарплата.
полиция
Липецкий горсовет
преступность
0
2
9
1
9

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
зема
22 минуты назад
из полиции в доставку идут
Ответить
Да уж
23 минуты назад
Снижается численность населения - снижается и все остальное
Ответить
Не верю
25 минут назад
10 лет назад липецкий младший сержант в кафе на пр Победы в закусочной вырвал котлету у гражданина и пытался с ней скрыться, но был догнала дедом и в поединке лишился трофея, который у него отбил дед. Так вот - когда я увижу тоже самое с полковником полиции, или генералом - как он бежит с отобранной котлетой у бабки - тогда я поверю в его тяжелое материальное положение, как у младшего сержанта
Ответить
Лиза
34 минуты назад
Очень печально, что сотрудники полиции по всей стране получают копейки...
Ответить
Не гони
13 минут назад
Не все у моего соседа несколько машин
Ответить
ЮВП
36 минут назад
В 2011 году увольняли неугодных, с негибкими спинами. Кричали, что останутся лучшие. В результате, полный развал. МСЧ УВД напоминает женскую консультацию, мужиков на приёме к врачам почти нет, одни девочки сидят. Пусть теперь полковники и подполковницы улицы патрулируют.
Ответить
Дед 1
31 минуту назад
Всё правильно написал. Зачёт.
Ответить
Алексей
37 минут назад
Если бы был нормальный МРОТ таких бы проблем и вопросов не было бы.
Ответить
Как в ША
45 минут назад
Разрешайте тогда свободную продажу оружия коль народ защитить не способны.
Ответить
Смешно
50 минут назад
Сегодня становится смешно когда люди кричат: "Сейчас полицию вызову!". Сегодня надежда только на себя.
Ответить
65+
52 минуты назад
Полиции за 35 000 работать без выходных нет желающих ! Пусть на патрулирования выводят депутатов у них доходы куда больше . Ещё можно пенсионеров привлечь 35 это хорошее подспорье для пенсионеров со средней пенсией 27 000 .
Ответить
Ветеран
40 минут назад
Привлечь нас можно, а толк какой?
Ответить
Аналитик
сегодня, 14:39
Снижение преступности произошло не от работы полиции в целом, а в отсутствии лиц, делавших эти цифры.
Ответить
Еще комментарии
