В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС

Об этом депутатам горсовета сообщил заместитель начальника УМВД России по Липецку Юрий Кобзев.

Сегодня об итогах работы УМВД России по Липецку за прошлый год депутатам городского Совета рассказал заместитель руководителя ведомства, полковник полиции Юрий Кобзев.Отчет Юрия Кобзева был краток, но изобиловал цифрами. В прошлом году в райотделах полиции зарегистрировано 157 тысяч разных обращений горожан — на 10% меньше, чем в 2024 году. Сами же полицейские зарегистрировали 6 317 преступлений — на 12,1% меньше, чем годом ранее. 121 из них были совершены иностранцами и лицами без гражданства.В Липецке на 16,5% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Убийств или покушений на них, например, стало меньше за год на 38,5%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 19,3%. В 2,3 раза снизилось количество изнасилований (в прошлом году было зарегистрировано всего три таких преступления). В 3,2 раза сократилось число квартирных краж.А еще в Липецке стали меньше пить. Заместитель начальника УМВД России по Липецку сообщил об уменьшении на треть количества преступлений, совершенных под влиянием алкоголя. Сократилось в 1,6 раза число криминальных деяний в быту.Городская полиция пресекла 481 преступление экономической и налоговой направленности, участвовала в раскрытии 569 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержала 176 находящихся в розыске, нашла 33 без вести пропавших.В прошлом году в Липецке зафиксированы 482 аварии, в которых 26 человек погибли и еще 569 получили травмы разной степени тяжести. Полковник полиции отметил, что ежедневно сотрудники ДПС ловят 2-3 пьяных водителя. Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителей правил дорожного движения 26 600 тысяч протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более чем на 41 миллион рублей.Депутат Вера Урываева выразила несогласие с некоторыми профилактическими мерами Госавтоинспекции:— Зачем вы заранее объявляете о рейдах на дорогах? Это же не на молитву призывают! Надо, наоборот, больше выявлять правонарушений, больше наказывать виновных. А то ведь как рассуждает водитель: «Сегодня рейд, сегодня я не выпью, хорошо, а завтра напьюсь!».Полковник полиции сообщил о росте подростковой преступности. Несовершеннолетние совершили 131 преступление — на 26 больше, чем в 2024 году. Дети и подростки оказались виновными в 82 ДТП, в которых один ребенок погиб (86 их участников получили травмы).В прошлом году в 1 055 массовых мероприятиях, светских и религиозных праздниках, прошедших в Липецке, участвовали более 600 000 человек. Праздники охраняли четыре тысячи сотрудников полиции. Кстати, уличная преступность в Липецке сократилась на 24,4%.Спикера горсовета Евгению Фрай поразил рост подростковой преступности и то, что полиция в прошлом году составила 1 129 административных протоколов о неисполнении родительских обязанностей. Юрий Кобзев добавил, что не все семьи, в которых выросли юных преступники, можно назвать неблагополучными, посетовал на недостаток воспитательных мер в школах, пообещав в этом году усилить профилактическую работу полиции в стенах общеобразовательных учреждений.Депутат Алина Теперик спросила у полковника полиции, почему в ее избирательном округе (улицы Вермишева, Берзина, Космонавтов, Филипченко, Звездная, 9-й микрорайон) липчане почти не видят сотрудников патрульно-постовой службы?Юрий Кобзев назвал кадровую ситуацию с ППС крайне тяжелой:— Во всех округах ситуация приблизительно одна и та же. В ППС большой процент некомплекта. Зачастую два-три наряда выходит на патрулирование в день или в ночь во всем Липецке. Пока люди к нам не очень спешат. Молодых парней, очевидно, не устраивает зарплата.