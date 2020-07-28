Происшествия
44 минуты назад
В двойном ДТП у «Нефтебазы» пострадала 24-летняя девушка
Неопытный водитель ушел в неуправляемый занос и вылетел на полосу встречного движения.
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Ночью 28 июля на улице Гагарина в Липецке автомобиль «Форд» вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с «Тойотой» и отлетел на припаркованную «Волгу».
- За рулем «Форда» находился 21-летний неопытный водитель, он потерял контроль над автомобилем, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка «Тойоты». Девушка госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.
Авария попала на запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, незадолго до происшествия по улице проехала поливалка и дорога стала сырой.
- За рулем «Форда» находился 21-летний неопытный водитель, он потерял контроль над автомобилем, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка «Тойоты». Девушка госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.
Авария попала на запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, незадолго до происшествия по улице проехала поливалка и дорога стала сырой.
Сергей 13
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Алкан с ЛТЗ
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