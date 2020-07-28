Происшествия

44 минуты назад

В двойном ДТП у «Нефтебазы» пострадала 24-летняя девушка

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#ДТП
2

Неопытный водитель ушел в неуправляемый занос и вылетел на полосу встречного движения.

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Ночью 28 июля на улице Гагарина в Липецке автомобиль «Форд» вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с «Тойотой» и отлетел на припаркованную «Волгу».

- За рулем «Форда» находился 21-летний неопытный водитель, он потерял контроль над автомобилем, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка «Тойоты». Девушка госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.

Авария попала на запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, незадолго до происшествия по улице проехала поливалка и дорога стала сырой.
5 1075
#ДТП
2

Комментарии (5)

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Сергей 13

16 минут назад
Если его так после поливалки крутит,что с него зимой будет?Родители,заберите у этого долболоба права и машину,пока он не убил никого и сам не убился.
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житель

18 минут назад
Только на той неделе 2 трупака в этом районе,тоже неопытный был 19 лет.
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житель

19 минут назад
Не сейчас,так зимой бы улетел.
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Алкан с ЛТЗ

31 минуту назад
Это не дорогу полили , это малолетка понтонуться решил!
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КОГДА

35 минут назад
Гибдд навед порядок в Сселках возле школы и поликлиники.По ночам заезды несовершеннолетних шумахеров до добра не доведут.Тем более обкуренные и пьяные.
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