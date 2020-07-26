Общество
сегодня, 08:59
Руководитель департамента дорожного хозяйства получил представление от прокуратуры из-за плохо работающей ливневки
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В надзорное ведомство пожаловался неравнодушный липчанин.
Прокуратура Правобережного района города Липецка провела проверку по вопросу содержания систем ливневой канализации. Установлено, что во время сильных дождей дороги по улицам Катукова, Неделина, Студеновской, Первомайской, Советской, Московской, Меркулова, проспекту 60 лет СССР оказались подтопленными из-за того, что ливневая канализация не справлялись с потоками сточных вод.
В минувшую среду, после сильного кратковременного дождя, часть липецких дорог вновь ненадолго залило.
Работы по содержанию сетей дождевой канализации проводятся МБУ «Управление благоустройства города Липецка» в рамках муниципального задания в соответствии с установленным графиком. Согласно нормативам отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка должно устраняться в течение 2-х суток, а разрушенные решетки подлежат замене в течение 3-х часов.
Несоблюдение требований при содержании систем ливневой канализации стало следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками организаций подведомственных департаменту, ослаблении контроля со стороны руководства за работой подчиненных.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений законности. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
В минувшую среду, после сильного кратковременного дождя, часть липецких дорог вновь ненадолго залило.
Работы по содержанию сетей дождевой канализации проводятся МБУ «Управление благоустройства города Липецка» в рамках муниципального задания в соответствии с установленным графиком. Согласно нормативам отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка должно устраняться в течение 2-х суток, а разрушенные решетки подлежат замене в течение 3-х часов.
Несоблюдение требований при содержании систем ливневой канализации стало следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками организаций подведомственных департаменту, ослаблении контроля со стороны руководства за работой подчиненных.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений законности. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
7 1764
гость
Ход лошадью
Конституция
Все работают в связке.
чинуша
А по отчётам всё отлично
Пенсионер