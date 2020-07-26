Общество

сегодня, 08:59

Руководитель департамента дорожного хозяйства получил представление от прокуратуры из-за плохо работающей ливневки

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#ливневая канализация #дождь #прокуратура
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Руководитель департамента дорожного хозяйства получил представление от прокуратуры из-за плохо работающей ливневки

В надзорное ведомство пожаловался неравнодушный липчанин.

Прокуратура Правобережного района города Липецка провела проверку по вопросу содержания систем ливневой канализации. Установлено, что во время сильных дождей дороги по улицам Катукова, Неделина, Студеновской, Первомайской, Советской, Московской, Меркулова, проспекту 60 лет СССР оказались подтопленными из-за того, что ливневая канализация не справлялись с потоками сточных вод.

В минувшую среду, после сильного кратковременного дождя, часть липецких дорог вновь ненадолго залило.   

Работы по содержанию сетей дождевой канализации проводятся МБУ «Управление благоустройства города Липецка» в рамках муниципального задания в соответствии с установленным графиком. Согласно нормативам отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка должно устраняться в течение 2-х суток, а разрушенные решетки подлежат замене в течение 3-х часов.

Несоблюдение требований при содержании систем ливневой канализации стало следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками организаций подведомственных департаменту, ослаблении контроля со стороны руководства за работой подчиненных.
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка внесено представление об устранении нарушений законности. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
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#ливневая канализация #дождь #прокуратура
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Комментарии (7)

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гость

16 минут назад
Когда обустройством дорог командует по сути сапожник,то ждать улучшения не стоит- оно и не будет...
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Ход лошадью

48 минут назад
И чё? Дороги перестало заливать? Бумажки шлют друг другу и в отчетах палочки рисуют.
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Конституция

сегодня, 11:12
Представление к премии или награде - все для вас налогоплатильшик!
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Все работают в связке.

сегодня, 10:13
А как вы хотели плитку по несколько раз перекладывать? Летом положили по весне надо по новой, водой смыло.
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чинуша

сегодня, 09:44
Какая ливневка,дыра в бюджете в 450 лямов.
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А по отчётам всё отлично

сегодня, 09:36
Наверное кому-то залили машину из вышестояших? Вес город об этом твердит уже не первый год. Даже где делали недавно ремонт тоже не работают эти ливнёвки. Да что может справится с таким потоком решётка с размером 700х400. Надо делать как у железного рынка во всё длинну и так же их надо чистить хотя-бы раз в квартал. Они же все забиты, вода туда не идёт вообще. Это видно после каждого дождя. А на НЕДЕЛИНОЙ эти решётки расположены так что вода в них вообще не попадает, они стоят ближе к обоченам и ручки бегут мимо их.
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Пенсионер

сегодня, 09:17
Прокуратура у нас во в основном находится в сонном состоянии, сама она ничего не видит и не слышит. После ливня или хорошего дождя из Верхего парка не возможно пройти в Нижний парк на ул. С-Щедрина образуется лужа, которую без сапог не перейти. По задумке Уваркиной по этой дороге должны идти потоки туристов( не забыли про ее рассказ о туристическом кластере).
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