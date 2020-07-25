Больше 40% предпринимателей в Липецкой области занимаются торговлей

25 июля отмечается День работника торговли.



Торговой деятельностью в Липецкой области на начало 2020 года занимались больше 5 тысяч юридических лиц – четверть от всех зарегистрированных в регионе, и почти 13 тысяч индивидуальных предпринимателей (41,5% от общего количества зарегистрированных ИП). Всего в торговле работали около 49 тысяч человек. Средняя заработная плата составляла 25 968 тысяч рублей, или 75,7% от среднеобластного уровня.



Оборот розничной торговли в 2019 году составил 275,8 миллиарда рублей, за год он вырос на 2,4%. Больше 50% в его структуре приходилось на непродовольственные товары. В среднем на одного жителя области в 2019 году было продано товаров более чем на 241 тысячу рублей. Липецкая область по этому показателю стала второй в Центральном Черноземье и четвертой в ЦФО. Среди непродовольственных товаров самые большие траты у липчан составили расходы на бензин и легковые автомобили (11,2% от общего оборота розничной торговли), одежду и обувь (7,4), лекарственные средства (3,3). Среди продовольственных товаров лидером стали молоко и молочные продукты (5%), алкоголь (4,7%), кондитерские изделия (3,7%). Почти треть оборота – 29% - сделали федеральные и региональные розничные сети.



Оборот оптовой торговли в прошлом году составил 333,4 миллиарда рублей – на долю малого бизнеса из них пришлись 52 процента, сообщает Липецкстат.

