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Больше 40% предпринимателей в Липецкой области занимаются торговлей

77 1989
#торговля
6
Больше 40% предпринимателей в Липецкой области занимаются торговлей

25 июля отмечается День работника торговли. 

Торговой деятельностью в Липецкой области на начало 2020 года занимались больше 5 тысяч юридических лиц – четверть от всех зарегистрированных в регионе, и почти 13 тысяч индивидуальных предпринимателей (41,5% от общего количества зарегистрированных ИП). Всего в торговле работали около 49 тысяч человек. Средняя заработная плата составляла 25 968 тысяч рублей, или 75,7% от среднеобластного уровня.  

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 275,8 миллиарда рублей, за год он вырос на 2,4%. Больше 50% в его структуре приходилось на непродовольственные товары. В среднем на одного жителя области в 2019 году было продано товаров более чем на 241 тысячу рублей. Липецкая область по этому показателю стала второй в Центральном Черноземье и четвертой в ЦФО. Среди непродовольственных товаров самые большие траты у липчан составили расходы на бензин и легковые автомобили (11,2% от общего оборота розничной торговли), одежду и обувь (7,4), лекарственные средства (3,3). Среди продовольственных товаров лидером стали молоко и молочные продукты (5%), алкоголь (4,7%), кондитерские изделия (3,7%). Почти треть оборота – 29% - сделали федеральные и региональные розничные сети.  

Оборот оптовой торговли в прошлом году составил 333,4 миллиарда рублей – на долю малого бизнеса из них пришлись 52 процента, сообщает Липецкстат.  
77 1989
#торговля
6

Комментарии (77)

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житель

30 минут назад
Вы правы, Причем тут Путин?Если местные чинуши вылизывают Чеботареву и всячески его покрывают и поощряют за денежные знаки.
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Хабаровск ,

сегодня, 14:31
смело товарищи в ногу ,никто не даст нам избавленья ,добьемся освобождения ,своею собственной рукой !
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Перри Мейсон

сегодня, 14:21
Свободный, кстати, погуглил "либеральная экономика".. Был не прав, признаю.. Ее у нас нет. Более того, ее нет ни в одной стране мира))))
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у меня только ассоциации

сегодня, 14:19
Просрочка, обвес, обман, втюхивание, нажива,, антисанитария, подделка санкнижек и прочих сертификатов на товар
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Перри Мейсон

сегодня, 14:18
Свободный, опять вам не слава Богу... Ок, в Прибалтике и украине либеральная экономика, или тоже леваки?))) В Детройте тоже автопромышенность леваки загубили?
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Свободный

сегодня, 13:59
Перри Мейсон, погугли значение слова "либерализм" и потом попробуй снова назвать экономику России либеральной ) В России правят леваки, они же и Европу топят. От того брексит и терки с Трампом.
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Перри Мейсон

сегодня, 13:39
Вася, Браво!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 13:38
Свободный, Вы серьезно? Ок, пристрелили.. И что имеем в итоге при либеральной экономике? Может построенный "эффективными частными собственниками" НЛМК? Может построенный ими же и работающие Свободный Сокол, Станкозавод, ЛТЗ, ЛЗПД? Ладно, у нас "режим" и все такое... Что производят в "цивилизованных странах", таких как Украина, Литва, Латвия, Эстония?
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Чиполлино

сегодня, 13:35
Свободный, Ты поучи свою жену щи варить. Чем торговать собрался? Кроме нефти газа, леса-у нас ничем торговать.
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А что построили

сегодня, 13:35
Свободный , сырьевую экономику и феодализм ,народ не был заинтерисован в уничтожении советской промышленности ,это сделали предатели .
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